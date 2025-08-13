Calciomercato Milan news: l'ipotetico arrivo di Hojlund non esclude l'acquisto del centravanti serbo, in scadenza a giugno 2025 alla Juve (13 agosto 2025)

CALCIOMERCATO MILAN, VLAHOVIC RESTA IN POLE

Il calciomercato Milan non ha dimenticato Vlahovic. Sono tante le voci che vedono i rossoneri interessati a Hojlund del Manchester United e non è da escludere che il danese possa davvero giocare a San Siro il prossimo anno.

Il centravanti sembra essersi convinto dopo un po’ di dubbi iniziali e ora aspetta di concordare i termini personali. Per quanto l’accordo tra squadre invece non ci sono problemi: i Red Devils ha aperto al prestito con diritto di riscatto, la formula perfetta per il Milan.

Calciomercato Milan News/ Passi avanti per Hojlund, si ragiona pure su un nuovo difensore (13 agosto 2025)

Tornando a Vlahovic, Igli Tare lavora sotto traccia e come abbiamo ripetuto da giorni meno notizie ci sono, meglio è per i rossoneri. Infatti il Milan sta solamente aspettando che il tempo passi, così da mettere fretta alla Juve decederlo ad un prezzo più basso.

CALCIOMERCATO MILAN, ECCO ATHEKAME DALLO YOUNG BOYS

Il calciomercato Milan intanto ha chiuso il colpo Athekame. Il terzino arriva dallo Young Boys dopo un pagamento di 10 milioni di euro al club svizzero, che si riserva anche il 10% sulla futura rivendita del calciatore.

Calciomercato Milan News/ Musah: il prezzo e chi lo vuole (12 agosto 2025)

Per Athekame le visite mediche sono attese per domani, 14 agosto 2025, e dopodiché potrà firmare il contratto che lo legherà ai rossoneri. Un altro acquisto che rappresentare per le corsie laterali alla perfezione il gioco di Allegri.

Chi invece è ormai lontano dai progetti del tecnico toscano è Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino è seguito da diversi club arabi, ma non sembra soddisfatto della destinazione. Chi si è fatto avanti nell’ultimo periodo è stato il Marsiglia e successivamente il Besiktas.