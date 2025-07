CALCIOMERCATO MILAN NEWS: ALTRI PROFILI PER LA FASCIA

Continuano i casting del calciomercato Milan per il nuovo terzino sinistro: ormai il contesto è noto, Theo Hernandez ha scelto di proseguire con l’Al Hilal e, per quanto l’addio sia stato burrascoso o comunque amaro, il calciatore resta importante e andrà sostituito più che degnamente nella nuova squadra.

Calciomercato Milan News/ Sfuma altro obiettivo a sinistra, Arokodare attaccante di riserva (14 luglio 2025)

Tanti nomi sono emersi, in generale per entrambe le corsie visto che si è parlato anche di Guéla Doué che gioca prevalentemente a destra; i profili sono sul tavolo ma il Milan non ha ancora chiuso, perché beffato (vedi Archie Brown) o perché alcuni elementi scaldano poco sia la dirigenza che i tifosi.

Nelle ultime ore di calciomercato Milan ne sono usciti altri due, ed entrambi portano alla Spagna: il primo è quello di Sergio Reguilon, che a dire il vero ha giocato ultimamente nel Tottenham. Forse il fatto che gli Spurs lo abbiano lasciato senza contratto dovrebbe far riflettere, ma in ogni caso il calciatore non è esattamente un novellino.

Calciomercato Milan News/ Un portiere rimpiazza un collega, il francese finisce in Serie D (13 luglio 2025)

Si era affermato nel Real Madrid che poi lo aveva lasciato partire anche un po’ a sorpresa, in altre realtà spagnole (Siviglia e Atletico Madrid) non ha saputo garantire un grande rendimento ma potrebbe andare a caccia di riscatto con la maglia del Milan, che certamente gli garantirebbe un ruolo di primo piano.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: ANCHE FRAN GARCIA NELLA LISTA

Anche il secondo profilo che piace al calciomercato Milan è legato al Real Madrid, e allo stato attuale: in questo caso stiamo parlando di Fran Garcia, classe 1999 che nel 2021 era stato ceduto al Rayo Vallecano ma poi è tornato alla base. Un elemento che a dire il vero con i blancos non ha mai fatto tantissimo, chiuso dall’ampia concorrenza; in questo caso in soccorso è venuto il Mondiale per Club, al quale Xabi Alonso ha partecipato senza David Alaba. Come visto, il Real Madrid ha messo in mostra il senso del gol di Gonzalo Garcia ma altri elementi di secondo piano molto interessanti.

Calciomercato Milan News/ Tare soffre sugli esterni: tanti nomi, poche certezze (oggi 13 luglio 2025)

Tra questi appunto anche Fran Gracia, che è anche andato in gol nel corso della competizione; ora bisognerà vedere se il Real Madrid sia disposto a lasciarlo andare un’altra volta, molto dipenderà anche dalle scelte di Xabi Alonso che a sinistra potrebbe puntare sul fedelissimo Alejandro Grimaldo, che ha allenato con grandi risultati al Bayer Leverkusen, detto che Alaba potrebbe essere impiegato anche come centrale e soprattutto se davvero l’allenatore spagnolo sceglierà di giocare con la difesa a tre. In questo momento comunque siamo ancora in un periodo di casting, ma Massimiliano Allegri spera di chiudere abbastanza in fretta…