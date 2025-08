Calciomercato Milan news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Le opzioni Krstovic e Javi Guerra 2 agosto 2025

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, JAVI GUERRA SE NON ARRIVA JASHARI

Il calciomercato regala ad ogni finestra di trattative un qualche tipo di tormentone se si parla di quegli affari che faticano ad andare in porto in tempi brevi ed il Milan è protagonista di uno di questi casi in quest’estate. I lombardi devono infatti ancora completare l’acquisto di Ardon Jashari a causa della resistenza posta dal Club Brugge.

I nerazzurri non hanno mai voluto scendere a compromessi rispetto alla valutazione da 40 milioni di euro effettuata per il cartellino del centrocampista svizzero, individuato come nuovo obiettivo per la mediana milanista che dovrà gestire il tecnico Massimiliano Allegri. I rossoneri sono fermi ad un’offerta da 33,5 milioni più bonus e non intendono effettuare ulteriori rilanci.

Al calciatore, secondo i rumors, era stato promesso che la società lo avrebbe lasciato partire in caso di proposte superiori ai 30 milioni e, ormai deciso a sposare la causa milanista, sta aspettando di potersi trasferire in Italia. Intanto il Bayer Leverkusen continua a monitorare con interesse questa situazione e gli arabi del Neom, squadra neo promossa, metterebbero sul piatto ben 45 milioni.

Il calciomercato Milan attenderà ancora qualche giorno ma la sensazione è che il ds Tare possa anche decidere di non continuare su questa strada. I lombardi potrebbero addirittura rimanere con il centrocampo attualmente presente in rosa oppure potrebbero virare su Javi Guerra, di proprietà del Valencia. Tuttavia, la stampa iberica sottolinea che il classe 2003 potrebbe essere vicino al rinnovo del contratto attualmente in scadenza nel 2027.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, KRSTOVIC IN ALTERNATIVA

Il calciomercato Milan insegue però anche un nuovo centravanti da alternare al messicano Gimenez durante la prossima stagione. Il sogno rossonero è rappresentato da Dusan Vlahovic, in rotta con la Juventus, ma farlo ricongiungere con mister Allegri potrebbe non essere così semplice. I bianconeri potrebbero infatti chiedere una cifra importante al Milan, così da non rinforzare una rivale senza averci guadagnato.

Il serbo potrebbe pure rimanere a Torino in caso di mancata offerta congrua effettuata dal direttore Comolli ed è per questa ragione che rimane in piede la pista che porterebbe Nikola Krstovic a Milanello. L’attaccante del Lecce potrebbe trovare meno spazio che in precedenza visto l’arrivo in prestito di Camarda proprio dai lombardi, sempre che il giovane si dimostri all’altezza del compito assegnatogli da mister Di Francesco. Serviranno comunque almeno 25 milioni di euro per convincere i pugliesi a cedere il montenegrino.