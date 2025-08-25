Calciomercato Milan News: i rossoneri stanno per chiudere il loro colpo in attacco, sembra in arrivo il giovane Conrad Harder.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: ARRIVA L’ATTACCANTE?

Il calciomercato Milan ha finalmente trovato il suo attaccante? Sembrerebbe di sì: scrivevamo poche ore fa di come sia sfumato Victor Boniface, i rossoneri si sono rimboccati le maniche e proprio in queste ore sembra sancito l’affare che porterà il giovane Conrad Harder a vestire a brevissimo la maglia del Diavolo.

Una trattativa sulla base di 24 milioni di euro: Harder gioca nello Sporting Lisbona, con cui ha iniziato la sua seconda stagione (trovando già il gol in campionato), ed è un danese nato nel 2005. Il club portoghese lo aveva acquistato per fare da backup a Viktor Gyokeres, e magari pensare a lui una volta ceduto il fenomenale svedese.

Cosa avvenuta in estate con l’approdo all’Arsenal, ma evidentemente la proposta del Milan può andare in porto; a dire il vero per il momento sarebbe stato trovato l’accordo con il calciatore e non ancora quello definitivo con lo Sporting Lisbona ma, come riporta ad esempio la Gazzetta dello Sport, sembra che la fumata bianca sia molto vicina.

Il calciomercato Milan dunque chiude per il tanto atteso attaccante: adesso bisognerà valutare se Harder sia davvero il calciatore di cui Massimiliano Allegri aveva bisogno e se il danese possa avere un impatto già importante nella squadra rossonera, naturalmente prima si attende anche l’ufficialità dell’affare.

LE DOMANDE SU HARDER

Dunque il calciomercato Milan ha chiuso per Conrad Harder: si parla di un calciatore come detto ancora giovanissimo, che ha compiuto 20 anni lo scorso aprile, già impegnato nelle selezioni giovanili della Danimarca e che si è imposto nel Nordsjaelland, squadra locale con un passato nei gironi di Champions League. In una stagione e uno spezzone Harder ha segnato 9 gol in 40 partite; evidentemente però il suo profilo ha stuzzicato lo Sporting Lisbona, che come detto aveva già in casa Gyokeres e sperava di piazzare un doppio colpo scandinavo. Harder però in biancoverde non ha entusiasmato: 47 presenze condite da 11 gol, facendo bene soprattutto nella Coppa del Portogallo.

Le valutazioni su di lui parlano di un elemento in crescita: forse sarà il fascino appunto dei giovani scandinavi (il Milan era forte su Rasmus Hojlund) o forse la possibilità che Harder possa seguire la stessa traiettoria di Gyokeres; non è stato pagato pochissimo o comunque non verrà pagato pochissimo, ma può dare molto al Milan. Certo, forse pensando alla rosa attuale c’è la possibilità che Santiago Gimenez sia per il momento il titolare designato da Massimiliano Allegri, aspettando che Harder abbia il suo percorso; questo lo valuteremo, intanto come già detto scopriremo se il colpo di calciomercato diventerà ufficiale.