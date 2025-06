Calciomercato Milan news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Colombo nella trattativa coi granata 27 giugno

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, COLOMBO NEI DISCORSI PER RICCI

Il calciomercato Milan sembra aggiungere nuovi tasselli all’organico della prossima stagione a giudicare dalle indiscrezioni più recenti. I dirigenti rossoneri capitanati dal direttore sportivo Tare, si stanno muovendo su più fronti al fine di potenziare una rosa che ha tradito le aspettative nell’ultima annata calcistica ed il reparto più rivisto pare essere il centrocampo.

Calciomercato Milan News / Thiaw ad un passo dall'addio, sorpresa Garnacho (26 Giugno 2025)

Aspettando l’annuncio ufficiale del tesseramento di Luka Modric, che si libererà a parametro zero dal 30 giugno nonostante sia impegnato con il Real Madrid nel disputare il Mondiale per Club 2025, i lombardi stanno mettendo le mani su un altro calciatore su cui contare in quella zona del campo ed in questo caso si tratta di un elemento di nazionalità italiana, punto chiave su cui ragionare per l’immediato futuro del club.

Calciomercato Milan News/ Fatta per Ricci ma è caos sulle altre trattative a centrocampo!

Stiamo parlando di Samuele Ricci, vice capitano del Torino nato a Pontedera e che sta attualmente trascorrendo le vacanze in Africa. Già da ormai tre anni nel giro della Nazionale maggiore, l’Azzurro si trasferirà al Milan per 25 milioni di euro, bonus compresi. Le società hanno infatti raggiunto l’accordo nei giorni scorsi dopo i primi contatti avuti nel mese di gennaio, quando l’operazione non era andata immediatamente in porto.

Nel corso delle trattative per aggiudicarsi Ricci, Milan e Torino hanno però parlato anche di Lorenzo Colombo. L’attaccante ha giocato in prestito lo scorso anno ad Empoli e la stagione non è stata certo positiva essendo culminata con la retrocessione dei toscani in Serie B. Legato ai rossoneri fino al 2028, Colombo è reduce comunque da 7 reti e 2 assist in ben quarantatre presenze con gli azzurri ed il suo rendimento ha appunto attirato l’attenzione dei granata.

Calciomercato Milan News/ Ricci, siamo alle battute finali per 25 milioni. Morata al Como (25 giugno 2025)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, DAVANTI IL SOGNO E’ GYOKERES

Il calciomercato Milan avrebbe, stando ai rumors, un obiettivo molto prestigioso per il reparto più avanzato. Si tratta di Viktor Gyokeres dello Sporting Lisbona, centravanti capace di stregare molti club avendo segnato la bellezza di cinquantaquattro gol in cinquantadue apparizioni complessive con i portoghesi nel corso del 2024/2025. Accostato nelle passate settimane alla Juventus, che sembra non voler premere più di tanto in questa direzione, Gyokeres è però anche un obiettivo dell’Arsenal ed ha una valutazione abbastanza elevata.

La clausola rescissoria da 100 milioni di euro rappresenta tuttavia un ostacolo per portarlo a Milanello, considerando che in ogni caso non lascerà i biancoverdi per meno di 70 milioni. I rossoneri non giocheranno nemmeno le coppe europee il prossimo anno e questo rappresenta un altro fatore da tenere conto visto che il ventisettenne di Stoccolma gradirebbe calcare i palcoscenici più importanti. Bisognerà quindi vedere se la proprietà deciderà di supportare il ds Tare con un extra budget da spendere così da rinforzare un attacco in cui Gimenez non è abbastanza per affrontare il 2025/2026 in maniera adeguata.