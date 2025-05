CALCIOMERCATO MILAN NEWS, MANCINI E THIAGO MOTTA IN LIZZA

Il calciomercato Milan è in rampa di lancio dopo che la società ha reso ufficiale l’arrivo di Igli Tare nel ruolo di nuovo direttore sportivo. Nella giornata di ieri infatti il club ha comunicato con un annuncio sul proprio sito web che l’incarico è stato affidato all’ex attaccante laziale che era rimasto legato ai biancocelesti per ben diciotto anni come calciatore prima e dirigente poi fino al 2023. L’albanese ha sottolineato tutto il suo orgoglio per questa nuova avventura ed ha espresso il senso di responsabilità che lo muove nel voler riportare i rossoneri ai vertici del calcio nostrano ed internazionale. Un aspetto chiave per raggiungere questo obiettivo è però rappresentato dalla scelta dell’allenatore per la stagione 2025/2026.

Dopo essere subentrato al posto del connazionale Paulo Fonseca, mister Sergio Conceiçao non ha saputo far cambiare marcia ad un Milan che ha vinto la Supercoppa italiana all’inizio dell’anno solare ma che poi non è stato in grado di sconfiggere il Bologna nella finale di Coppa Italia. Il Diavolo guidato in panchina dal portoghese ex Inter ha tradito le aspettative visto che non ha saputo centrare la qualificazione alle Coppe europee della prossima annata calcistica e potrebbe presto essere esonerato ufficialmente nonostante un contratto valido fino al 30 giugno del 2026.

Per il portoghese si potrebbero aprire le porte di una società in cui aveva militato già da calciatore considerando che alla Lazio la situazione di mister Baroni è stata messa in discussione avendo a sua volta mancato l’accesso a Champions, Europa o Conference League all’ultima giornata. Le indiscrezioni relative al possibile sostituto di Conceiçao sulla panchina milanista riguardano invece altri due ex interisti, ovvero Roberto Mancini e Thiago Motta. L’italiano, conclusa l’avventura lo scorso ottobre con la Nazionale saudita, è svincolato ed è stato accostato pure alla Roma per rimpiazzare mister Claudio Ranieri. L’italobrasiliano è invece stato esonerato a marzo dalla Juventus a causa dei risultati non soddisfacenti ottenuti con i bianconeri, i quali hanno raggiunto comunque un piazzamento in Champions League con mister Igor Tudor. La sensazione è però quella che il quarantaduenne nato nello stado di San Paolo sia più un’alternativa che una prima scelta rispetto ad altri nomi accostati ai lombardi.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, SVILAR PER RIMPIAZZARE MAIGNAN

Il calciomercato Milan sarà dunque orientato anche a seconda del credo tattico del nuovo allenatore ma nel frattempo c’è un ruolo che potrebbe subire qualche modifica all’interno della rosa. In questi giorni si parla infatti moltissimo del possibile addio di Mike Maignan ai rossoneri a causa del mancato accordo sul rinnovo del contratto, adesso in scadenza nel giugno del 2026 e dunque al termine della prossima stagione. Il nuovo ds Tar dovrebbe avere in programma un colloquio col giocatore ed il suo entourage per discutetere proprio di questo aspetto anche alla luce delle recenti dichiarazioni del francese, il quale si è rivelato abbastanza battagliero nell’esprimere la sua voglia di riportare il Milan ad alti livelli dopo i risultati deludenti di quest’anno.

Intanto però l’interesse espresso nei suoi confronti anche da altri club come ad esempio il Manchester United, pronto a liberarsi una volta per tutte di Onana, stanno lasciando spazio all’ipotesi di vedere un nuovo calciatore tra i pali della porta milanista. Un profilo interessante per il calciomercato Milan in questo senso potrebbe essere quello di Mile Svilar, venticinquenne che avrebbe chiesto la cessione alla Roma. In scadenza coi giallorossi nel 2027, Svilar si sarebbe risentito nel non poter discutere con la dirigenza il rinnovo del suo rapporto con i capitolini e sarebbe dunque pronto a guardarsi intorno per scegliersi una nuova destinazione.