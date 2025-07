Calciomercato Milan News: l'effetto Luka Modric potrebbe portare Josip Juranovic a firmare con i rossoneri, vedremo se accadrà.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: L’IDEA PER IL TERZINO

Sono giorni naturalmente molto intensi per il calciomercato Milan: l’arrivo di Luka Modric ha scaldato i cuori dei tifosi che, in attesa di vederlo in campo, possono sognare in ogni caso con un colpo di grande sensazione, e adesso sperano anche che l’effetto della firma del Pallone d’Oro 2018 possa farsi sentire. In che modo?

Magari attirando qualche connazionale, che vuole provare a dividere il campo con lui. Un’ipotesi arriva dalle fasce, perché sappiamo bene che il Milan è alla ricerca di un sostituto di Theo Hernandez ma deve anche sistemare la questione sulla destra, dopo l’addio di Kyle Walker.

Un nome che spicca è quello del classe 1995 Josip Juranovic: calciatore dunque già “datato” ma anche di ottima esperienza, che infatti ha messo insieme 40 presenze con la nazionale croata, avendo il suo momento di gloria nel 2022 quando è stato titolare (e mai sostituito) in tutte le partite del Mondiale che i balcanici hanno chiuso al terzo posto.

Unica l’eccezione, la finalina contro il Marocco in cui c’è stato turnover da parte di Zlatko Dalic, l’esplosione di Josip Stanisic gli ha poi tolto spazio: dopo la sfida all’Italia agli Europei, Juranovic ha impiegato un anno per tornare a giocare con la Croazia, nel 7-0 a Gibilterra delle qualificazioni al Mondiale.

JURANOVIC UNA BUONA SOLUZIONE PER MILAN

Josip Juranovic per il calciomercato Milan può rappresentare una buona soluzione: naturalmente Modric lo conosce molto bene e lui conosce il centrocampista, questa potrebbe essere una spinta così come per i rossoneri il cartellino da meno di 5 milioni di euro può rappresentare una gran bella occasione. Tatticamente Juranovic gioca prevalentemente a destra, anche in posizione più avanzata, ma ogni tanto ricopre anche il ruolo di terzino sinistro a piede invertito; meno strutturato fisicamente rispetto a Theo Hernandez o Walker (è alto 173 centimetri), è però veloce e non di rado prova a concludere personalmente.

Da gennaio 2023 gioca nell’Union Berlino, che lo ha acquistato dal Celtic; in precedenza Juranovic ha anche vestito le maglie di Hajduk Spalato e Legia Varsavia e ha un’ottima statistica in Europa League, dove ha segnato 4 gol in 7 apparizioni. Sappiamo che il calciomercato Milan è prevalentemente sulle tracce di Guéla Doué per la fascia destra, ma la difficoltà della trattativa potrebbe far virare la società rossonera su altri obiettivi; Juranovic, il cui contratto con l’Union Berlino scade tra l’altro nel 2027, potrebbe rappresentare una di queste alternative, Modric potrebbe “garantire” per lui avendo diviso con lui il campo per parecchie volte. Staremo a vedere se potrà essere più di un semplice interesse…