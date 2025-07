Il calciomercato Milan può salutare anche Emerson Royal in direzione Turchia. Gonçalo Ramos è l'ultimo sogno per l'attacco

Calciomercato Milan News: Gonçalo Ramos l’ultima spiaggia per un attacco da sogno

Il calciomercato Milan sta ancora faticando nel riuscire a trovare dei nuovi giocatori che possano occupare le posizioni di terzino sinistro e sinistro che gli addii di Theo Hernandez, Walker e Calabria hanno lasciato scoperte e che ora vedono come unici interpreti i giovani Bartesaghi, Terracciano e Jimenez e l’infortunato Emerson Royal.

Allo stesso tempo però la dirigenza rossonera sta ancora cercando di regalare ad Allegri un attaccante di riserva o che possa essere il titolare al posto di Gimenez, i nomi sono sempre molti di cui la maggior parte possono arrivare dopo lunghe e difficili trattative.

L’obiettivo principale del tecnico livornese dovrebbe sempre essere Vlahovic che però è ancora lontano dal riuscire a risolvere la sua situazione contrattuale con la Juventus, una sua alternativa è Boniface del Bayer Leverkusen ma il nuovo allenatore Ten Hag sta cercando di convincere il giocatore a rimanere con un posto in rosa più importante.

L’ultima idea del calciomercato Milan è quindi quella di provare a convincere il PSG a lasciar partire in prestito Gonçalo Ramos, portoghese classe 2001 che ormai fa parte delle seconde linee della squadra campione d’Europa con cui ha comunque segnato 10 gol in 22 partite di Ligue 1.

Calciomercato Milan News: Emerson Royal lascia libera la fascia destra

In questi giorni però il calciomercato Milan potrebbe liberarsi di un altro giocatore che è arrivato la scorsa estate ma che è stato l’ennesima delusione di un’annata che ha fatto fatica a mostrare qualcosa di positivo, si tratta di Emerson Royal che nonostante il brutto infortunio interessa in Turchia, in particolare al Besiktas che si è già messo in contatto con il giocatore.

Il terzino brasiliano ha già dato l’ok per lasciare i rossoneri e la Serie A e ora tocca ai turchi fare un’offerta che possa essere gradita dalla squadra che lo scorso anno ha investito 15 milioni sul ventiseienne.

Con i soldi che potrebbero arrivare dalla sua cessione, circa 10 milioni, Igli Tare andrebbe a chiudere l’arrivo di Marc Pubill dall’Almeria per cui la richiesta è di 15 milioni ma che potrebbe essere abbassata se i rossoneri si mostrassero dubbiosi sulla tenuta fisica del ragazzo, motivo per cui l’Atalanta lo ha rifiutato lo scorso anno.

Per la fascia sinistra invece si continua a lavorare per Pervis Estupinan ma l’offerta del Milan, di circa 10 milioni, è ben lontana dalla richiesta di almeno 20 fatta dal club inglese che non vorrebbe far partire un pezzo importante della squadra di Hurzeler.