CALCIOMERCATO MILAN NEWS: EMERSON ROYAL AD UN PASSO!

Il calciomercato del Milan sta facendo registrare un’accelerazione importante e Giorgio Furlani, amministratore delegato del club, è rientrato dagli Stati Uniti per seguire da vicino le trattative. Furlani era partito giovedì scorso per New York insieme a Zlatan Ibrahimovic e alla squadra di Paulo Fonseca, mentre Geoffrey Moncada è rimasto in Italia per gestire le questioni più urgenti. In particolare oggi potrebbe essere il giorno decisivo per concludere l’accordo con il Tottenham per l’esterno destro Emerson Royal.

Le trattative di calciomercato tra Milan e Tottenham per il terzino brasiliano sono in fase avanzata e sembra che si arriverà a un compromesso tra i 14 milioni offerti dal Milan e i 18 milioni, bonus inclusi, richiesti dagli Spurs. Emerson Royal, per la sua capacità di dare spinta sulla fascia unitamente a un rigore tattico forgiato sul difficile palcoscenico della Premier League, è sempre stato il prescelto da Paulo Fonseca per il ruolo e il club ora sembra in procinto di accontentare il suo allenatore.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: INIZIA L’AVVENTURA DI PAVLOVIC

Parlando di colpi ormai chiusi per il calciomercato del Milan, Strahinja Pavlovic, giunto a Milano nella serata di lunedì, rappresenta il secondo acquisto del club dopo Alvaro Morata. Questo nuovo innesto soddisfa pienamente le richieste dell’allenatore Paulo Fonseca, alla ricerca di un difensore mancino, fisicamente forte e abile nell’uno contro uno. Pavlovic ha espresso una chiara preferenza per il Milan e il club è riuscito ad esaudire il suo desiderio. La trattativa con il Salisburgo è durata circa una decina di giorni, partendo da una richiesta iniziale di 25 milioni di euro da parte del club austriaco.

Alla fine, è stato raggiunto un accordo per una cifra di 18 milioni di euro più 2 milioni di bonus. Pavlovic, oltre a un’opportunità di crescita professionale, riceverà un significativo aumento di stipendio, passando dai circa 700.000 euro annui percepiti al Salisburgo a circa 1,5 milioni di euro più bonus a stagione con il Milan. Attualmente, Pavlovic sta completando le visite mediche fuori Milano. Una volta conclusa la parte burocratica, firmerà un contratto quinquennale che lo legherà al club rossonero fino a giugno 2029.