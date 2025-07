Calciomercato Milan news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Colombo per convincere il Parma 22 luglio 2025

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, ESTUPINAN IN ARRIVO

Il calciomercato Milan sembra sempre più vicino a completare il terzo acquisto in questa sessione estiva. I lombardi sono alla ricerca di due nuovi terzini che si prendano il posto da titolare sulle corsie nella prossima annata calcistica, specialmente dopo la cessione di Theo Hernandez agli arabi dell’Al-Hilal ed i nomi circolati in orbita milanista non son certo mancati in questo senso.

Il direttore sportivo Tare è sempre a caccia di un sostituto per l’esterno francese con Marc Pubill dell’Almeria che era invece stato individuato come obiettivo a destra, sebbene sia ora vicino al Wolverhampton. A sinistra, però, i rossoneri sono ormai vicinissimi ad accogliere un nuovo elemento nell’organico a disposizione di mister Massimiliano Allegri, ovvero Pervis Estupinan.

Il ventisettenne sembra sempre di più pronto a salutare una vola per tutte il Brighton & Hove Albion aggiungendosi ai nuovi arrivati Luka Modric, Samuele Ricci e Pietro Terracciano. La somma che verrà pagata dai milanisti agli inglesi si aggira intorno ai 20 milioni di euro, nello specifico 17 milioni di parte fissa più altri due di bonus.

Sul fronte opposto rimane in ogni caso sempre da trovare un elemento valido da schierare. I nomi più caldi rimangono quelli di Jackson Tchatchoua del Verona e di Guela Doué dello Strasburgo. Intanto a centrocampo sembra sempre più lontano Granit Xhaka. Lo svizzero, accostato anche all’Inter, dovrebbe lasciare il Bayer Leverkusen per il Sunderland.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, COLOMBO PER AVERE LEONI

Il settore giovanile rossonero è sempre pieno di giovani calciatori di talento che non vedono l’ora di ritagliarsi il loro spazio tra i professionisti. Un elemento cresciuto nel vivaio rossonero è Lorenzo Colombo, attaccante appena rientrato alla base dopo aver vissuto l’ennesima avventura in prestito, la quinta per l’esattezza, con i toscani dell’Empoli. Nonostante la retrocessione in Serie B, in azzurro il ventitreenne si è distinto firmando sette reti e due assist in quarantatre presenze distribuite fra campionato e Coppa Italia.

Il calciomercato Milan potrebbe giovare della nuova partenza di Colombo per arrivare a mettere le mani su un giocatore che fa gola a mister Allegri per la difesa, ovvero Giovanni Leoni del Parma. Conteso ai cugini nerazzurri, il centrale dei ducali è la pedina ideale su cui puntare in difesa da qui al prossimo futuro e l’interesse emiliano nei confronti di Colombo potrebbe appunto agevolare l’eventuale trattativa per il diciottenne romano.