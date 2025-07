Il calciomercato Milan è alla ricerca di due nuovi terzini titolari, le ultime possibilità sono quelle di Pervis Estupinan Marc Pubill

Calciomercato Milan News: sfida con la Premier League per Marc Pubill

Le ultime trattative portate avanti dal calciomercato Milan hanno trovato parecchie difficoltà, dalla figuraccia fatta con Archie Brown che all’ultimo secondo ha rifiutato i rossoneri per andare in Turchia al Fenerbahce, al muro imposto dal Club Brugge per la cessione di Ardon Jashari passando per le richieste esagerate dello Strasburgo per Guela Doué. Ora però la dirigenza deve mostrare la sua forza e scegliere due nuovi obiettivi per gli esterni difensivi e rapidamente andare a chiudere i loro acquisti per dare a Massimiliano Allegri una rosa completa il prima possibile.

L’obiettivo del calciomercato Milan per la fascia destra, come detto, era il francese Doué che però ha un prezzo di 30 milioni, cifra nettamente superiore a quella che il Milan vorrebbe spendere per il nuovo acquisto, i rossoneri infatti sono disposti a mettere sul piatto al massimo 15 milioni per ognuno dei nuovi terzini. Il nuovo obiettivo in quella zona di campo è quindi diventato Marc Pubill, ventiduenne dell’Almeria che la scorsa estate era stato molto vicino all’Atalanta e che ha un costo proprio intorno ai 15 milioni vista la concorrenza del Wolverhampton che deve sostituire l’addio di Semedo.

Calciomercato Milan News: Pervis Estupinan una freccia sulla fascia sinistra

Per la fascia sinistra invece il calciomercato Milan ha le idee meno chiare, visto che il primo e unico profilo seguito era l’inglese del Gent che però alla fine ha deciso di legarsi ad un’altra società per il mancato accordo sulle commissioni da dare al suo agente. L’ultima idea di Igli Tare quindi è Pervis Estupinan, terzino sinistro ecuadoregno di ventisette anni che gioca nel Brighton, la scorsa stagione ha giocato 30 partite in Premier League riuscendo anche a segnare 1 gol e fornire 1 assist, ha caratteristiche molto offensive e fa affidamento su una grande velocità senza palla nelle sovrapposizioni.

Negli ultimi giorni poi i rossoneri sono stati contattati dal Paris Saint Germain che voleva avere informazioni sul prezzo che il Milan fa di Rafael Leao, Igli Tare però ha chiuso ogni possibilità e ha dichiarato che il portoghese non lascerà la squadra per nessuna cifra al mondo, essendo il pezzo su cui Allegri costruirà la sua squadra. Stesso futuro dovrebbe essere quello di Pulisic e Gimenez che hanno espresso la loro intenzione di rimanere in rossonero nei prossimi anni per essere gli attaccanti di riferimento di una delle squadre più blasonate al mondo.