Calciomercato Milan News: il terzino del Brighton potrebbe trasferirsi a San Siro. Il centrocampista del Valencia vicino al rinnovo (19 luglio 2025)

CALCIOMERCATO MILAN, OFFERTA DA 13 MILIONI PER ESTUPINAN

Il calciomercato Milan prepara l’assalto a Estupinan. Il terzino del Brighton piace parecchio ai rossoneri e soprattutto è lui stesso molto interessato a trasferirsi in Italia per una nuova tappa della sua carriera, anche se in realtà è già transitato per il Belpaese.

Infatti nel 2016 è stato l’Udinese a mettere gli occhi su di lui prelevandolo da LDU Quito, squadra in cui ha giocato dai 9 ai 18 anni. In bianconero però non ha mai raccolto nemmeno un minuto, passando alle altre due squadre dei Pozzo ovvero Granada e Watford.

Negli anni Estpuinan ha accresciuto la sua reputazione, principalmente grazie alle esperienze fatte in Spagna tra Almeria, Maiorca, Osasuna e in particolare modo Villarreal. Da qui il passaggio al Brighton che ora chiede 30 milioni per liberarlo.

I rossoneri possono sicuramente far leva con la volontà del giocatore di vestire la maglia del Milan, un aspetto che potrebbe giocare un ruolo chiave. I lombardi hanno offerto 12/13 milioni e sarebbero disposti ad alzare leggermente la proposta.

CALCIOMERCATO MILAN, JAVI GUERRA SI ALLONTANA

Il calciomercato Milan rischia di salutare l’idea Javi Guerra. La pista che porta al calciatore del Valencia, che ha preso parte agli Europei Under 21 con la Spagna, si è raffreddata dopo le ultime novità emerse e rese note da Matteo Moretto.

Il centrocampista avrebbe ricevuto un’offerta contrattuale di rinnovo da parte del club della Liga, volenteroso di blindare il proprio gioiello e al tempo stesso di aumentare il suo valore fresco di un prolungamento di contratto.

Per Pubill filtra ottimismo con il Milan che è volato in Spagna per far svolgere le visite mediche del giocatore dell’Almeria che l’anno scorso era stato acquistato dall’Atalanta, salvo poi restare in Spagna per problemi fisici..