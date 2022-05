Calciomercato Milan news/ Fatta per Origi, idea Simeone (Ultime notizie)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: ORIGI A PARAMETRO ZERO!

Il calciomercato del Milan sarà uno dei più interessanti dell’imminente sessione estiva e non mancano le buone notizie per i tifosi del Diavolo. Impegnati nella corsa scudetto, sempre più vicino, i rossoneri sono già al lavoro per la squadra del futuro e i riflettori sono accesi sul reparto avanzato. La certezza si chiama Divock Origi e Tuttosport offre interessanti novità.

L’edizione odierna del quotidiano sportivo torinese riporta che è tutto fatto per l’arrivo a costo zero dal Liverpool dell’attaccante belga alla corte di Stefano Pioli. Secondo gli esperti di mercato, Origi sbarcherà a Milano dopo la finale di Champions League in programma il prossimo 28 maggio a Parigi. In quell’occasione il calciatore sosterrà le visite mediche di rito e metterà nero su bianco il contratto che lo legherà al Milan fino al 30 giugno 2026. Le cifre sono ormai note: 3,5 milioni di euro netti a stagione più bonus.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: IDEA SIMEONE

Il calciomercato del Milan non si fermerà di certo a Origi e potrebbero arrivare interessanti aggiornamenti per quanto riguarda il reparto avanzato. Molto dipenderà dal futuro di Zlatan Ibrahimovic, la dirigenza non vuole farsi trovare sorpresa in caso di addio dello svedese. Anche per questo motivo il Diavolo è inserito tra le pretendenti di Giovanni Simeone: il Cholito è reduce da un’ottima stagione con la maglia dell’Hellas Verona e in estate potrebbe fare l’atteso salto di qualità. Sulle sue tracce c’è anche il Napoli di Spalletti.

Il calciomercato del Milan osserverà scossoni anche per quanto riguarda le uscite. Difficilmente i rossoneri lasceranno partire Rafael Leao: il portoghese piace a diversi top club europei, ma la società difficilmente si priverà di uno dei suoi uomini migliori. Chi è destinato a salutare è Castillejo: l’esterno offensivo spagnolo è ad un passo dal Valencia. Addio sempre più vicino anche per Romagnoli: il centrale difensivo è in scadenza di contratto e non finirà alcun rinnovo. Oltre alla Lazio, secondo la stampa spagnola sulle sue tracce c’è anche il Barcellona di Xavi.











