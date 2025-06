Calciomercato Milan News: i rossoneri stanno per chiudere Samuele Ricci, complicate le altre trattative a centrocampo.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: ARRIVA RICCI!

Si prepara il primo colpo del calciomercato Milan per il centrocampo; meglio il secondo, visto che per Luka Modric è tutto fatto e si aspetta solo che il croato chiuda i suoi impegni al Mondiale per Club con il Real Madrid. A vincere la corsa per Samuele Ricci sono i rossoneri: affare da 22 milioni di euro più 3 di bonus.

Calciomercato Milan News/ Ricci, siamo alle battute finali per 25 milioni. Morata al Como (25 giugno 2025)

Lo riporta SportMediaset: negli ultimi mesi si era scatenato un derby di calciomercato con l’Inter per il regista del Torino, che ha fatto anche l’esordio in nazionale ed è uno dei più interessanti talenti in rampa di lancio del calcio italiano. L’ha spuntata il calciomercato Milan, forse anche perché l’Inter si è defilata dopo che Cristian Chivu ha mostrato di voler aprire al 3-4-2-1.

Calciomercato Milan News/ Tare si tiene Maignan e libera Theo, il punto su Pulisic e Gimenez (25 giugno 2025)

Quel che appare certo è che Ricci va a rinforzare il centrocampo del Milan: sarà lui il giocatore cui saranno consegnate le chiavi del gioco, quel playmaker davanti alla difesa che nell’ultima stagione è mancato tanto ai rossoneri a causa soprattutto dell’infortunio di Ismael Bennacer, che poi a gennaio ha preso altre strade accasandosi al Marsiglia.

Del resto Igli Tare lo aveva detto in conferenza stampa: il centrocampo sarà il reparto sul quale il calciomercato Milan interverrà maggiormente, per ora è stato di parola portando in dote Modric e Ricci e dunque potremo avere una squadra con il doppio regista, anche se l’idea di Massimiliano Allegri potrebbe essere quella del 4-2-3-1 e quindi con uno davanti all’altro.

Calciomercato Milan News/ Angelino al posto di Theo Hernandez, Allegri vuole Vlahovic!

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, BLOCCATE LE ALTRE TRATTATIVE

Per un Samuele Ricci che arriva, il calciomercato Milan deve anche far fronte ad altre trattative che si stanno complicando. I nomi li stiamo facendo da tempo: i rossoneri vorrebbero fortemente Granit Xhaka ma il prezzo si è rivelato più alto rispetto a quello ipotizzato, tra l’altro il ds delle Aspirine Simon Rolfes ha negato qualunque tipo di contatto e detto chiaro e tondo che il centrocampista svizzero non è in vendita (tra l’altro, questo lo aggiungiamo noi, forse con l’arrivo di Modric e Ricci i rossoneri dovrebbero provare a virare su un profilo con caratteristiche diverse).

Per Ardon Jashari invece bisogna sgretolare il muro del Bruges, perché la società belga continua a chiedere 40 milioni di euro e per il momento non si smuove da questa cifra; infine rimane sempre sullo sfondo, ma in realtà prima opzione, Javi Guerra che costa 25 milioni, sul giocatore del Valencia il Milan sta facendo le sue valutazioni per capire se realmente spendere quella somma. Aspettiamoci però altre manovre a centrocampo anche perché, oltre a Tijjani Reijnders che ha già esordito con il Manchester City, altri calciatori del reparto di mezzo potrebbero fare le valigie entro la fine dell’estate, rendendo necessari gli acquisti anche solo per implementare la rosa dal punto di vista numerico.