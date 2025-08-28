Il calciomercato Milan ha messo gli occhi su Merih Demiral per rinforzare la difesa. Christopher Nkunku è atteso a Milano come nuovo attaccante

Calciomercato Milan News: Christopher Nkunku colpo a sorpresa di Tare

Dopo diversi nomi e tante trattative avviate e non portate a termine il calciomercato Milan è riuscito a portare in Italia l’attaccante chiesto da Massimiliano Allegri che dovrebbe prendere il posto di Gimenez e giocare in coppia con Leao o nel tridente con l’aggiunta di Pulisic.

La dirigenza però non ha intenzione di fermarsi e negli ultimi giorni di questa sessione estiva dei trasferimenti cercherà di portare a termine almeno altri due colpi, uno in difesa e uno a centrocampo che potrebbero aumentare nel caso in cui verranno chiuse altre cessioni, su tutte quelle di Musah e Chukwueze.

L’attaccante scelto alla fine da Furlani e Tare è Christopher Nkunku che si trasferirà dal Chelsea a titolo definitivo per circa 35 milioni più bonus che potrebbero far arrivare la cifra a 40, il francese è un esubero dei blues e non avrebbe spazio in Premier League e per ritrovare continuità ha accettato di abbassarsi l’ingaggio dai 6 milioni attuali ai 4,5 che prenderà in rossonero.

Tra i tifosi rimangono però i dubbi visto il profilo completamente diverso da un punto di vista di caratteristiche tecniche rispetto ai nomi seguiti fino a questo punto dalla società e poi non acquistati.

Calciomercato Milan News: Merih Demiral la richiesta di Allegri

Per quanto riguarda gli altri colpi, il calciomercato Milan si dovrà concentrare principalmente sulla difesa, soprattutto nel caso in cui il tecnico voglia mantenere la difesa a 3 vista per tutto il precampionato e nella partita d’esordio contro la Cremonese, i rossoneri infatti hanno solo 4 difensori centrali, troppo pochi per il modulo scelto da Allegri.

La richiesta dell’allenatore livornese è quella di un giocatore che ha già allenato in una sua avventura precedente e che ora si è allontanato dal calcio europeo, si tratta di Merih Demiral, ventisettenne turco che gioca con l’Al Ahli club saudita e per cui è richiesta una spesa di 10 milioni.

Le alternative sono poi molte ma quella per cui sembra che i rossoneri si siano già mossi è Manuel Akanji, difensore svizzero di trent’anni di proprietà del Manchester City ma che dopo la stagione del triplete ha perso parte della centralità nel progetto e nella fase difensiva del club allenato da Pep Guardiola.

Il Milan chiede un prestito con la possibilità di inserire un diritto di riscatto, sicuramente non obbligo, e insieme anche la possibilità che il club inglese paghi parte dello stipendio del giocatore, molto alto per le casse rossonere dove il più pagato è Leao con 6 milioni.