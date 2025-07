Prima di acquistare il calciomercato Milan necessita di cessioni e il club sta trovando difficoltà nelle uscite di Malick Thiaw e Alvaro Morata.

Il calciomercato Milan vedrà nelle prossime settimane i rossoneri scatenarsi e potremmo vedere presto ad una rosa davvero rivoluzionata. Il club rossonero ha ceduto Reijnders e sta lavorando a diverse cessioni, Theo è vicino al trasferimento in Arabia che potrebbe arrivare in queste ore ma non è l’unica cessione in atto.

Il Milan lavora per mandare via diversi esuberi, il club ha piazzato Emerson Royal che tornerà in prestito al Betis mentre c’è preoccupazione per quel che riguarda il futuro di Malick Thiaw e Alvaro Morata. Il Ds Igli Tare sta lavorando per piazzare gli esuberi ma il tedesco non sembra convinto dalla squadra di Fabregas e preferirebbe invece tornare nel suo paese.

Solo dopo le uscite si proverà a lavorare in entrata e la società valuta vari rinforzi, bisogna accontentare Allegri ma ricordiamo che comunque il club rossonero non giocherà le coppe il prossimo anno e quindi la rosa non può essere troppo lunga, la società sta monitorando affari in più ruoli ed il prossimo ad arrivare sarà Samuele Ricci.

Oltre a Ricci e a Luka Modric – ormai colpi già chiusi – il calciomercato Milan potrebbe vedere altri importanti affari a centrocampo. La pista Xhaka è al momento molto rallentata ed ora il club valuta alternative e piace sempre Jashari del Club Bruges anche se c’è distanza tra le parti: i rossoneri hanno offerto 30 milioni bonus compresi, il club belga ne vuole invece ancora 40.

Nelle prossime settimane si discuterà di questa possibile trattativa ma servono prima le uscite e il calciomercato Milan poi potrebbe fare un assalto totale al giocatore. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla anche del ruolo di terzino destro e il club rossonero ha messo due nomi nel mirino, uno già accostato e un altro invece è un’autentica sorpresa per il reparto.

Piace molto Guèla Doue dello Strasburgo, fratello del più talentuoso Desire del Psg e giocatore che il club francese valuta circa 20 milioni di euro. Oltre a lui però è spuntato nelle ultime ore il nome di Martim Fernandes, talentuoso classe 2006 del Porto che però i Dragoes valutano davvero molto e sarà dura accontentarli.