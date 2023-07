Calciomercato Milan News/ Forte interesse per Veliz. Quattro nomi per il vice Theo (venerdì 28 luglio 2023)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, OCCHI SUL GIOIELLINO ARGENTINO

Il calciomercato Milan è sicuramente uno dei più attivi di tutta Europa come testimoniano i sette acquisti già arrivati nel capoluogo lombardo. L’ultimo in ordine cronologico è stato Samuel Chukwueze dal Villarreal, ma i colpi non si fermeranno di certo qui. Ci sono ancora alcuni tasselli da completare in modo da poter consegnare a Stefano Pioli la miglior squadra possibile per il sogno della seconda stella, traguardo che fin qui è riuscito solo alla Juventus e che vede sia Milan che Inter ad un solo Scudetto dalla quota 20.

Tornando al calciomercato, un nuovo nome che sembra interessare parecchio ai dirigenti rossoneri è quello di Alejo Veliz, attaccante del Rosario Central e della nazionale Under 20 argentina. Si tratta di un classe 2003, centravanti classico molto abile nel muoversi in area, lavorare per la squadra e nel gioco aereo. Un profilo che stuzzica il Milan e che combacia con le richieste degli agenti del giocatore che vorrebbero piazzare il proprio assistito in Europa il prima possibile. A riguardo casca a pennello la clausola rescissoria di 15 milioni che permetterebbe al giocatore, senza troppi patemi d’animo, di salutare l’Argentina. Prima di affondare il colpo però i rossoneri dovranno lavorare ancora in uscita per garantirsi una situazione economica quanto più rosea possibile.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, CASTING PER IL VICE THEO

Il calciomercato Milan come detto non si ferma e necessita di continui miglioramenti per tornare il più presto possibile competitivi in ottica Scudetto. Fode Ballo-Touré non è più nei piani dei rossoneri e questa non è una novità, ma il no del giocatore all’ipotesi Fulham ha complicato la situazione in casa Milan che al tempo stesso starebbe già pensando a sostituirlo. Per farlo prima dovrà piazzare il senegalese che come spiegato in precedenza non è rimasto colpito dal progetto presentato dal Fulham mentre potrebbe accettare la proposta del Bologna, scenario che fa sorridere il Milan a metà visto che a differenza degli inglesi che avrebbero offerto 4 mlioni i felsinei sarebbero al momento orientati per un prestito con diritto di riscatto.

Nel caso dovesse concretizzarsi questa cessione, il Milan andrebbe dritto per dritto verso un sostituto che occuperebbe la pedina lasciata scoperta d Ballo-Touré ovvero quella del vice Theo Hernandez. Nel panorama italiano spunta il nome di Pasquale Mazzocchi, esterno della Salernitana, l’unico di piede destro in questa lista di quattro profili. Interessa anche Riccardo Calafiori, ex giocatore della Roma ora al Basilea, così come Matteo Ruggeri dell’Atalanta e Rogerio del Sassuolo. Il brasiliano sembrava essere promesso sposo al Spartak Mosca, ma l’agente del calciatore ha spiegato come la società neroverde non avrebbe accettato di trattare con i russi. Situazione che ha creato un certo malcontento, vedendo il giocatore sempre più lontano da Reggio Emilia.











