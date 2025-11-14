Il calciomercato Milan ha messo Elia Caprile in cima alla lista per il post Maignan. Franculino è la nuova scommessa come numero nove

Calciomercato Milan News: Franculino il bomber dalla Danimarca

La pausa delle nazionali permetterà ai rossoneri e a Massimiliano Allegri di poter riabbracciare giocatori fermi per infortunio o altri che appena tornati da diversi stop avranno la possibilità di raggiungere il massimo della forma, messa in mostra già nella prima decina di partite giocate.

Infortunio Dumfries, fastidio alla caviglia con l’Olanda/ A rischio la presenza nel derby (14 novembre 2025)

Questo dovrebbe permettere alla squadra di risolvere, almeno in parte, la crisi in fase realizzativa e che sta obbligando il calciomercato Milan a cercare delle soluzioni che possano essere immediate o nel futuro per un giocatore che possa garantire un apporto migliore di quello di Gimenez.

L’attaccante messicano infatti è ancora a secco di gol e sembra non riuscire a sbloccarsi, l’unica soluzione che i dirigenti rossoneri hanno trovato è quindi quella di andare ad aggiungere un ulteriore attaccante alla rosa che possa essere schierato come sua alternativa in coppia con Pulisic o Leao.

Fabio Paratici torna ad operare dopo la squalifica/ “Mi sono sempre sentito innocente” (14 novembre 2025)

Il giocatore che piace a Igli Tare è il 2004 Franculino, attaccante della Guinea-Bissau di proprietà dei danesi del Midtjylland con cui in 14 partite di Superliga ha già realizzato 14 gol, fornendo anche 3 assist, ha un prezzo di 15 milioni che il Milan potrebbe investire senza alcun problema.

Calciomercato Milan News: Elia Caprile sale le gerarchie

La notizia dell’infortunio di Suzuki e del suo stop per quasi la completezza della stagione poi potrebbe aver cambiato i progetti del calciomercato Milan per la prossima stagione, il giapponese infatti era il primo indiziato per prendere il posto di Mike Maignan ma la poca sicurezza sulle sue condizioni ha cambiato i piani.

Infortunio Suzuki, il giapponese costretto ad operarsi/ Le mosse del Parma per sostituirlo (14 novembre 2025)

Ora ad essere al primo posto nelle gerarchie sembra esserci il ventiquattrenne del Cagliari Elia Caprile che in rossoblù e nella sua precedente esperienza all’Empoli non ha mai deluso e ha sempre fatto intravedere ampi margini di crescita.

Il suo prezzo è di circa 15 milioni ma la concorrenza potrebbe essere maggiore rispetto al portiere del Parma portando ad una possibile crescita del valore aspettato dalla squadra sarda, per questo i rossoneri stanno valutando anche un altro profilo che arriva fuori dall’Italia.

Il suo nome è Berke Ozer ed è il portiere titolare del Lille, ha venticinque anni e viene dalla Turchia da dove il club francese lo ha acquistato in estate per 4,5 milioni, ora con ottime prestazioni e tanti rigori parati il suo prezzo ha già raggiunto i 10 milioni che potrebbero essere investiti dai rossoneri.