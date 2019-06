Calciomercato Milan/ News, Giampaolo firma e valuta Nikola Moro (Ultime notizie)

Il calciomercato del Milan parte dal nome dell’allenatore: oggi Marco Giampaolo dovrebbe firmare il contratto che lo legherà alla squadra rossonera, che lo ha scelto da tempo come successore di Gennaro Gattuso. L’ex tecnico della Sampdoria dunque potrà iniziare a valutare le mosse in seno alla rosa, insieme alla nuova dirigenza: Paolo Maldini l’unico superstite di un vecchio corso che riparte da Frederic Massara, che ha lasciato la Roma poco fa, e Zvonimir Boban che al pari dell’ex difensore è stato una stella dei rossoneri negli anni Novanta. Giampaolo ha già dato un’indicazione: Rade Krunic, che ha allenato ad Empoli anche se poi il bosniaco si è affermato in particolare con Aurelio Andreazzoli, è il primo colpo per la stagione 2019-2020 che però rischia di iniziare già in salita, visto che la decisione della UEFA potrebbe escludere il Milan dall’Europa League e dunque fargli passare un altro anno senza le coppe. Per il resto, naturalmente si guarda già ai giocatori che potrebbero fare al caso di Giampaolo per completare la squadra che affronterà il prossimo campionato.

CALCIOMERCATO MILAN: SI TRATTA MORO

Uno dei colpi che il calciomercato del Milan sta provando a chiudere è quello di Nikola Moro: come riportato da Gianluca Di Marzio su Sky Sport i rossoneri decideranno nei prossimi due giorni se effettuare l’acquisto. Si tratta di un centrocampista centrale, una mezzala giovane (21 anni compiuti a marzo) ma con un buon profilo internazionale, contando che ha disputato oltre 40 partite tra le selezioni giovanili croate partendo dalla Under 17. In questi giorni è in Italia, dove sta disputando gli Europei Under 21 con la sua nazionale; la prima partita non è andata bene (1-4 contro la Romania) ma Moro è un elemento che potrebbe fare al caso di Giampaolo, che ha già dimostrato di saper lavorare molto bene con i giovani e potrebbe decidere di impiegare Moro come prima alternativa degli interni di centrocampo, secondo il 4-3-1-2 che resta il suo modulo di riferimento. Per lui la Dinamo Zagabria, l’unica squadra della sua carriera, chiede un massimo di 12 milioni di euro e non meno di 10: si lavora anche per definire il prezzo del cartellino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA