CALCIOMERCATO MILAN NEWS: TROVATO L’ACCORDO PER GIMENEZ

Il calciomercato Milan potrebbe essere protagonista assoluto negli ultimi giorni di trattative invernali: un affare è praticamente certo, perché Santiago Gimenez è davvero ad un passo dal diventare un giocatore del Milan. Oggi, sabato 1° febbraio 2025, il giocatore è atteso a Milano, per poi svolgere le visite mediche probabilmente domani mattina e vedere il derby a San Siro, anche se per il momento ancora da spettatore. In ogni caso l’affare è praticamente fatto: il Feyenoord non ha ceduto sui 40 milioni, il Milan si è spinto a un livello molto vicino e l’accordo dovrebbe essere stato trovato sui 32 milioni più bonus che potrebbero portare la cifra appunto a 40.

L’ultimo tentativo da parte del Feyenoord per trattenere il giocatore si è legato al sorteggio di Champions League che metterà proprio gli olandesi di fronte al Milan nei playoff, ma evidentemente neanche questo è servito. Come riferisce SportMediaset, l’attaccante messicano ha ottenuto di poter partire immediatamente, rispettando una promessa fatta al Milan nella scorsa estate. Il Feyenoord quindi si è convinto, limitandosi a non fare sconti sulla parte economica, ma a questo punto possiamo dire che anche l’ultimo nodo dovrebbe essere stato sciolto, tanto che parla di un Gimenez pronto a sbarcare già oggi a Milano.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: LE ULTIME SU JOAO FELIX

Non è però finita qui, perché la società tenta la doppietta che renderebbe davvero pirotecnico il finale per il calciomercato Milan: il riferimento è a Joao Felix, il portoghese del Chelsea che potrebbe a sua volta vestire di rossonero. In questo caso, a Milano è atteso il suo procuratore, il potente Jorge Mendes: un segnale comunque importante, perché significa che l’affare potrebbe entrare nel vivo (e d’altronde ormai il tempo stringe). Se Gimenez è la prima punta che in stagione ha segnato finora più di Morata e Abraham messi insieme, Joao Felix è un jolly che potrebbe portare fantasia, ma che è ancora atteso al definitivo salto di qualità.

Qualche anno fa se ne parlava come di un potenziale nuovo fenomeno, in seguito Joao Felix ha un po’ tradito le aspettative, pur avendo indossato maglie di grande prestigio: da Benfica all’Atletico Madrid, dal Chelsea al Barcellona e ora di nuovo il Chelsea. Per il portoghese si parlerebbe di un prestito, per poi ridiscutere il suo futuro in estate. In questo caso per il calciomercato Milan sarebbe una vera e propria rivoluzione in attacco, con le partenze di Morata, Okafor e forse almeno uno anche fra Jovic e Camarda: intanto la certezza è che Gimenez sia praticamente un giocatore del Milan.