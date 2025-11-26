Il calciomercato Milan cerca una soluzione per la cessione di Santiago Gimenez. Joe Gomez è la richiesta di Allegri per la difesa

Calciomercato Milan News: Joe Gomez per rinforzare la difesa

La vittoria nel derby ha aumentato le speranze dei tifosi rossoneri di vedere la loro squadra in cima al campionato alla fine dell’anno, per poter assecondare questi sogni però la dirigenza rossonera dovrà per forza operare nella sessione invernale per rinforzare la squadra e dare più scelte a Massimiliano Allegri.

Gli obiettivi del calciomercato Milan sono sicuramente un difensore, per avere un numero più giusto di alternative nel reparto, soprattutto vista la bocciatura di De Winter, ma anche un possibile acquisto in attacco dove però prima dovrà essere chiusa una cessione.

Per la difesa il nome preferito rimane quello di Joe Gomez del Liverpool che potrebbe aggiungere alla squadra esperienza internazionale, un’importante presenza fisica e una grande velocità, perfetta per giocare come braccetto di destra al posto o in alternanza con il connazionale Tomori.

I reds però potrebbero non essere così disposti a venderlo nel mese invernale in una situazione di classifica che non sorride, nel caso poi il Milan dovrebbe essere disposto ad offrire tra i 20 e i 30 milioni, cifra molto elevata soprattutto dopo le spese fatte in estate.

Calciomercato Milan News: Addio pronto per Santiago Gimenez

Dove invece il calciomercato Milan cercherà di muoversi con maggiore sicurezza è l’attacco, la coppia Pulisic Leao ha dato i suoi frutti durante il derby ma potrebbe non essere riproposta per tutto il resto della stagione, Allegri infatti preferisce avere un attaccante di peso insieme ad uno dei due fantasisti.

Questo ruolo non è riuscito a prenderlo Santiago Gimenez che ora dopo un anno potrebbe già essere ceduto visto che su di lui ci sono diversi club di Premier League, l’attaccante messicano piace al Sunderland e al Bournemouth che potrebbero offrire 20 milioni.

Al suo posto i rossoneri andrebbero proverebbero ad acquistare una punta centrale che possa giocare come riferimento avanzato, fornire sponde e far salire la squadra nel momento della difficoltà, i nomi sono diversi ma quello che convince di più è il francese Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace.

L’attaccante lo scorso anno è stato protagonista nella vittoria della FA Cup ma in questa stagione sta faticando maggiormente a mantenere lo stesso livello di prestazioni, il passaggio al Milan lo rimetterebbe al centro del progetto e gli darebbe il ruolo da realizzatore principale.