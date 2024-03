Calciomercato Milan News/ Giroud verso il Los Angeles FC: spuntano due indizi (oggi 27 marzo 2024)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: GIROUD VERSO LOS ANGELES

Le notizie che riguardano il calciomercato Milan vertono in questi giorni in una direzione: quella dell’addio di Olivier Giroud. A dare il primo indizio di un’indiscrezione che aleggia da tempo è stato Didier Deschamps: in questi giorni di impegni delle nazionali il Commissario Tecnico della Francia ha parlato di un affare “possibile” ma non ancora fatto, naturalmente non potendo sbottonarsi più di tanto ma, essendo Giroud il suo titolare come prima punta (probabilmente agli Europei, da vedere al Mondiale 2026), del tutto interessato alla cosa.

Che il Los Angeles FC sia più che interessato a mettere sotto contratto Giroud non è appunto una voce nuovissima: se ne parla da tempo. Il club, del quale Giorgio Chiellini è collaboratore tecnico dopo averci giocato (raggiugendo anche la finale della CONCACAF Champions League, poi persa contro il Leon), ha messo l’attaccante del Milan sotto stretta osservazione e vorrebbe affidargli le chiavi del reparto offensivo. Il francese, al netto della società di MLS, sarebbe comunque prossimo a salutare il Milan dopo tre ottime stagioni.

L’INDIZIO SOCIAL SU GIROUD

Giroud ha 37 anni e viaggia per i 38, ma nella MLS può ancora fare la differenza: del resto giocatori come Sergio Busquets e Jordi Alba, senza magari scomodare due mostri sacri come Leo Messi e Luis Suarez, lo fanno tutt’ora nell’Inter Miami. Giroud dunque si appresta a lasciare il Milan: sarebbe anche nell’ordine naturale delle cose perché, vista l’età, la società rossonera deve anche programmare il futuro e dunque potrebbe dare spazio a Noah Okafor o chi verrà per lui.

Nel frattempo il secondo indizio sul possibile trasferimento di Giroud al Los Angeles FC è arrivato dall’account Instagram della società californiana: la scritta “bonne nuit”, dunque in francese, ha scatenato le illazioni anche se è probabile o quantomeno possibile che il riferimento linguistico riguardi Maxime Chamot, che è francese (anche se naturalizzato lussemburghese) e nell’imminente sessione di calciomercato sarebbe pronto a trasferirsi a Los Angeles. Per Giroud comunque si parla anche di una scelta legata alla famiglia, con un contratto di 18 mesi: attendiamo notizie più certe…

