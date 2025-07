Calciomercato Milan news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Anche Chukwueze può andar via (30 luglio 2025)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, TRE GIOCATORI IN PARTENZA

Il calciomercato del Milan sta incontrando qualche difficoltà nell’operare ulteriormente in entrata. I rossoneri avrebbero bisogno di completare qualche affare così da rinforzare l’organico a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri in vista della prossima stagione nonostante gli acquisti già completati dalla dirigenza del club.

Calciomercato Milan News/ Tchatchoua, El Ouahdi e Aramburu i nuovi nomi per la fascia destra (28 luglio 2025)

Il direttore sportivo Tare ha infatti già saputo aggiungere nuovi ed importanti tasselli ad un organico che ha dimostrato di non essere all’altezza di altre squadre militanti nel nostro campionato visto il piazzamento ottenuto la scorsa stagione. Tuttavia, sarebbe necessario riuscire a concludere pure qualche cessione così da ottenere denaro utile da reinvestire immediatamente.

Calciomercato Milan News/ Tare fa luce sull'affare Jashari, ufficiale l'addio di un esterno (27 luglio 2025)

Chi potrebbe salutare Milanello è il nigeriano Samuel Chukwueze, sotto contratto fino al 2028, piace ai londinesi del Fulham. Il Milan avrebbe aperto alla possibilità di lasciar partire il ventiseienne a patto che possa ricavare una cifra che si aggiri tra i 15 ed i 20 milioni di euro. Resta in ogni caso da vedere se Chukwueze accetterà o meno la proposta di andare a giocare in Premier League dopo otto gol e sei assist firmati in sessantanove presenze complessive.

Un altro profilo che non è ritenuto incedibile dai lombardi è quello di Yunus Musah, già accostato al Napoli nelle scorse settimane. Lo statunitense è però tenuto in grande considerazione dai vertici societari che non vorrebbero perderlo per meno di 25 milioni di euro sebbene manchino offerte concrete per il suo cartellino. Il classe 2003 Filippo Terracciano potrebbe a sua volta finire all’Hellas Verona che deve in ogni caso presentare una proposta reale ai lombardi se vorrà davvero tesserarlo.

Calciomercato Milan News/ Fran Garcia, si complica la pista per lo spagnolo. Okafor resta? (27 luglio 2025)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, GONCALO RAMOS IN ALTERNATIVA

L’obiettivo principale del Milan per potenziare il reparto offensivo è ormai stato individuato in Dusan Vlahovic. Il serbo potrebbe presto lasciare la Juventus per una cifra non inferiore ai 25 milioni di euro specialmente se i bianconeri completeranno la trattativa con il Paris Saint-Germain per il ritorno alla Continassa di Randal Kolo Muani e l’ex viola sarebbe felice di tornare ad essere allenato da mister Allegri. Tuttavia, l’affare con i piemontesi potrebbe anche non andare in porto se le varie parti in causa non riusciranno a trovare un’intesa economica.

Per questa ragione i lombardi valutano pure altri profili in attacco ed il nome più caldo in questo senso pare essere quello di Gonçalo Ramos, altro calciatore di proprietà del PSG. Legato ai transalpini fino al 2028, il portoghese arriverebbe a Milanello con la formula del prestito con diritto di riscatto se i francesi saranno d’accordo ad accettare queste condizioni.