CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Guirassy si può fare, Traoré l’alternativa (28 dicembre 2023)

Il Milan si prepara a fare sul serio la sessione invernale di calciomercato, pronta a rafforzare la squadra rossonera in risposta a una serie di infortuni che hanno colpito la rosa. Tra i principali obiettivi c’è Serou Guirassy, attaccante in forza allo Stoccarda, su cui potrebbero esserci nuovi contatti entro il fine settimana. In molti osservatori avevano sottolineato come al Milan mancasse probabilmente un tassello nel reparto offensivo e ora, anche se la squadra di Pioli è uscita dalla Champions, c’è la possibilità di mettere mano al mercato per rimediare.

Guirassy si è fatto notare nella Bundesliga con prestazioni impressionanti, mettendo a segno 17 gol in 14 partite di campionato e 2 in Coppa di Germania. Il giocatore, che possiede un passaporto francese, è destinato a partecipare alla Coppa d’Africa. La recente crescita di rendimento di Jovic e le emergenze sugli esterni (con Okafor infortunato e Chukwueze impegnato con la Nigeria) stanno spingendo il Milan a ponderare se effettuare un affondo immediato o rimandare l’assalto all’estate, magari concentrando gli sforzi di gennaio su un esterno.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, TRAORE TORNA IN ITALIA?

Le trattative sono in corso, e il Milan sta lavorando per ottenere un pagamento rateizzato della clausola rescissoria di Guirassy, fissata a 17,5 milioni di euro. Si sta anche valutando la possibilità di incrementare la cifra prevista per il club tedesco. L’operazione è complessa, ma il Milan sembra determinato a migliorare il proprio reparto offensivo con questo talentuoso attaccante. Un altro nome che circola nel calciomercato rossonero è Hamed Junior Traorè, un trequartista ivoriano attualmente in Premier League al Bournemouth.

Non trovando spazio in Inghilterra, Traorè, ex Sassuolo, potrebbe fare ritorno in Serie A. La Lazio è interessata, ma dovrebbe liberare uno slot per i giocatori extracomunitari. Anche il Milan è sulla pista di Traorè, che piace anche a Napoli e Fiorentina. Tuttavia, il dilemma degli extracomunitari potrebbe influenzare questa operazione, considerando che il posto sembra essere destinato a Popovic. Il calciomercato invernale del Milan si prospetta quindi interessante, con riflessioni tattiche e strategiche da parte della dirigenza rossonera.

