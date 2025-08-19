Calciomercato Milan News: prosegue il tentativo per acquistare Rasmus Hojlund, ma il danese detta le sue condizioni.
CALCIOMERCATO MILAN NEWS: HOJLUND PRIMA SCELTA
Un attaccante: questo il calciomercato Milan sta cercando negli ultimi giorni di agosto, questa è sempre stata una delle priorità per Igli Tare e Massimiliano Allegri che, dopo aver operato largamente a centrocampo, adesso hanno bisogno di chiudere il cerchio anche per quanto riguarda la figura della prima punta.
C’è Santiago Gimenez, ma la narrativa è sempre la stessa: il messicano, per quanto possa crescere e rappresenti un punto importante nella rosa rossonera, non è considerato il titolare inamovibile e il giocatore al quale demandare i gol pesanti, dunque l’idea è che resti la seconda scelta nel reparto offensivo.
Il problema appunto è che adesso il calciomercato Milan un centravanti di peso deve acquistarlo: ne aveva parlato in maniera molto esplicita lo stesso Tare, confessando ad esempio come un’opzione sia rappresentata da Dusan Vlahovic.
Il serbo però sta vivendo uno scenario davvero complesso: vuole lasciare la Juventus alle sue condizioni, i bianconeri adesso potrebbero anche pensare di provare a rivalutarlo tenendolo nella rosa, ad ogni modo c’è un prezzo di ingaggio non indifferente e la Vecchia Signora non lo cederebbe alla diretta concorrente. Ecco perché Rasmus Hojlund ha le quotazioni in crescita, almeno stando alle ultime indiscrezioni.
HOJLUND SI CANDIDA PER IL MILAN?
Di Rasmus Hojlund ha parlato Fabrizio Romano, e possiamo accostare questo discorso al calciomercato Milan. ripetiamo quanto già detto, il danese aveva scelto di giocarsi le sue carte al Manchester United ma non è stato convocato per la partita contro l’Arsenal e ha capito di essere finito fuori dal progetto, o comunque ai margini. L’ex Atalanta ha parecchie offerte, già concrete o in divenire: il Napoli che deve sostituire Romelu Lukaku ci sta seriamente pensando, per l’appunto il Milan che si è sentito rispondere dai Red Devils che si tratta su 6 milioni di prestito con diritto di riscatto fissato a 40-45. Qual è il problema?
Proprio Hojlund, il quale in questo momento sarebbe particolarmente frustrato perché vorrebbe andare a giocare in una squadra che punti davvero su di lui, dunque lo acquisti a titolo definitivo o comunque gli garantisca che il riscatto sia un’opzione assolutamente verificabile, perché lo scenario che il danese eviterebbe volentieri è quello del ritorno al Manchester United tra un anno, dovendo poi ripetere la stessa trafila. Il tempo stringe, la quadratura del cerchio è tutt’altro che immediata e in questo momento Hojlund, volente o nolente, rimane “prigioniero” a Old Trafford, se davvero lo vuole mettere in rosa il calciomercato Milan deve iniziare a pensare concretamente alla proposta da presentare a lui e la società inglese.