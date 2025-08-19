Calciomercato Milan News: prosegue il tentativo per acquistare Rasmus Hojlund, ma il danese detta le sue condizioni.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: HOJLUND PRIMA SCELTA

Un attaccante: questo il calciomercato Milan sta cercando negli ultimi giorni di agosto, questa è sempre stata una delle priorità per Igli Tare e Massimiliano Allegri che, dopo aver operato largamente a centrocampo, adesso hanno bisogno di chiudere il cerchio anche per quanto riguarda la figura della prima punta.

Calciomercato Milan News/ Addio vicino per Okafor, Embolo e Hojlund si sfidano per la 9 (18 agosto 2025)

C’è Santiago Gimenez, ma la narrativa è sempre la stessa: il messicano, per quanto possa crescere e rappresenti un punto importante nella rosa rossonera, non è considerato il titolare inamovibile e il giocatore al quale demandare i gol pesanti, dunque l’idea è che resti la seconda scelta nel reparto offensivo.

Calciomercato Milan News/ Si tratta per un addio nel mezzo, davanti si allontana Krstovic (17 agosto 2025)

Il problema appunto è che adesso il calciomercato Milan un centravanti di peso deve acquistarlo: ne aveva parlato in maniera molto esplicita lo stesso Tare, confessando ad esempio come un’opzione sia rappresentata da Dusan Vlahovic.

Il serbo però sta vivendo uno scenario davvero complesso: vuole lasciare la Juventus alle sue condizioni, i bianconeri adesso potrebbero anche pensare di provare a rivalutarlo tenendolo nella rosa, ad ogni modo c’è un prezzo di ingaggio non indifferente e la Vecchia Signora non lo cederebbe alla diretta concorrente. Ecco perché Rasmus Hojlund ha le quotazioni in crescita, almeno stando alle ultime indiscrezioni.

Calciomercato Milan news/ Nicolas Jackson sale nelle gerarchie: è l'alternativa a Hojlund (17 agosto 2025)

HOJLUND SI CANDIDA PER IL MILAN?

Di Rasmus Hojlund ha parlato Fabrizio Romano, e possiamo accostare questo discorso al calciomercato Milan. ripetiamo quanto già detto, il danese aveva scelto di giocarsi le sue carte al Manchester United ma non è stato convocato per la partita contro l’Arsenal e ha capito di essere finito fuori dal progetto, o comunque ai margini. L’ex Atalanta ha parecchie offerte, già concrete o in divenire: il Napoli che deve sostituire Romelu Lukaku ci sta seriamente pensando, per l’appunto il Milan che si è sentito rispondere dai Red Devils che si tratta su 6 milioni di prestito con diritto di riscatto fissato a 40-45. Qual è il problema?

Proprio Hojlund, il quale in questo momento sarebbe particolarmente frustrato perché vorrebbe andare a giocare in una squadra che punti davvero su di lui, dunque lo acquisti a titolo definitivo o comunque gli garantisca che il riscatto sia un’opzione assolutamente verificabile, perché lo scenario che il danese eviterebbe volentieri è quello del ritorno al Manchester United tra un anno, dovendo poi ripetere la stessa trafila. Il tempo stringe, la quadratura del cerchio è tutt’altro che immediata e in questo momento Hojlund, volente o nolente, rimane “prigioniero” a Old Trafford, se davvero lo vuole mettere in rosa il calciomercato Milan deve iniziare a pensare concretamente alla proposta da presentare a lui e la società inglese.