CALCIOMERCATO MILAN, SESKO LIBERA HOJLUND

Il calciomercato Milan continua a spingere per Rasmus Hojlund. Il recente arrivo di Benjamin Sesko del Lipsia al Manchester United libera l’ex Atalanta dall’Old Trafford dopo un investimento di 80 milioni di euro nel 2022.

A questo punto i Red Devils vogliono sfoltire la posizione di centravanti e la partenza di Hojlund diventa quasi obbligatorio considerando un reparto ormai diventare extra-large con gli arrivi di Cunha e Mbeumo oltre al già presente Zrikzee.

Il club di Manchester ha finalmente aperto al prestito dopo che nell’ultimo periodo aveva sempre rifiutato questa modalità. Ora i rossoneri pensano ad un’offerta di 5/6 milioni per il prestito oneroso più diritto di riscatto a 35/40 milioni.

CALCIOMERCATO MILAN, PER THIAW SERVONO 40 MILIONI

Il calciomercato Milan si muove anche per quanto riguarda le cessioni. Dopo il no al Como, Thiaw è finito sul taccuino dei dirigenti del Newcastle ma Allegri ha fatto capire di voler tenere. Le cose potrebbe però cambiare con un’offerta da 40 milioni, bonus compresi.

Su Musah invece ci sono sia il Napoli che il Nottingham Forest, anche se il club di Premier League è in vantaggio sui partenopei. A proposito di Inghilterra, l’Aston Villa ha sondato il terreno per quanto riguarda Saelemaekers dopo il prestito alla Roma.

Le situazioni più spinose restano Adli, Bennacer e Origi. Quest’ultimo va verso la risoluzione del contratto mentre i due centrocampisti hanno rispettivamente rifiutato le offerte proposte fin qui e dunque bisognerà trovare una soluzione in tempi brevi.