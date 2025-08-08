Calciomercato Milan News: l'attaccante danese potrebbe arrivare insieme al serbo, formando un'ottima batteria di punte considerando Gimenez (8 agosto 2025)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, NON SOLO VLAHOVIC IN AVANTI

Il calciomercato Milan news sogna un doppio colpo pazzesco in attacco. L’idea di Igli Tare è quella di portare alla corte di Massimiliano Allegri sia Rasmus Hojlund che Dusan Vlahovic, con due opzioni differenti di trasferimento.

Per il danese c’è l’apertura del Manchester United, impegnato a sfoltire la rosa in attacco e recuperare qualche soldo dopo l’importante investimento di Benjamin Sesko del Lipsia. Secondo La Gazzetta dello Sport, si parla di un prestito con diritto di riscatto per l’ex Atalanta.

Su Dusan Vlahovic nessuna novità, ma questo è positivo: i rossoneri stanno semplicemente aspettando in modo tale da mettere pressione alla Juventus, che lo perderebbe a zero a gennaio, e dunque abbassare il prezzo, magari arrivando a 10/15 milioni.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, RIFUTATI 30 MILIONI PER THIAW

Il calciomercato Milan non si limita però alla fase offensiva. Sulla fascia Athekame è praticamene un colpo chiuso per una cifra leggermente inferiore ai 10 milioni di euro. Come conferma Fabrizio Romano, i dettagli sono in fase di definizione.

Il Newcastle intanto si fa ancora avanti per Thiaw con i rossoneri che stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport hanno rifiutato 30 milioni. Allegri sembra essere un grande estimatore del tedesco che dunque partirebbe solo per una maxi offerta.

Thiaw era stato anche tentato dal Como di Fabregas, molto interessato tanto da far offrire 25 milioni di euro per l’ex Schalke 04. Qui a bloccare la trattativa fu lo stesso difensore che a quel punto avrebbe preferito restare a Milano.