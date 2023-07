CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Hudson Odoi e Dia, frecce per l’attacco di Pioli (5 luglio 2023)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, UN ALTRO ARRIVO DAL CHELSEA?

Il calciomercato del Milan continua a offrire sorprese, con nuovi nomi che si affacciano come possibili rinforzi per la squadra rossonera. Uno degli ultimi nomi ad essere accostato al Milan è stato quello di Callum Hudson-Odoi del Chelsea. Secondo quanto riportato da ‘The Athletic‘, il giovane inglese sarebbe intenzionato a lasciare definitivamente il Chelsea, ma al momento i Blues non sono disposti a liberarsene facilmente. Hudson-Odoi è da anni nel mirino delle società di Serie A: la Juventus l’aveva corteggiato addirittura sedicenne.

Nonostante ciò, l’interesse del Milan per Hudson-Odoi è confermato, ma non è l’unico club sulle sue tracce. Anche Nottingham Forest, Fulham e Crystal Palace sarebbero interessati al talento inglese. L’esterno, in scadenza di contratto nel 2024, è pronto per una nuova sfida e dunque il Milan potrebbe giocare d’anticipo, anche perché la scadenza di contratto ravvicinata potrebbe portare il club londinese ad abbassare relativamente le pretese sul cartellino di Hudson-Odoi.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, OCCHI SU DIA

Nel frattempo, il Milan sta esplorando diverse opzioni di calciomercato per rafforzare il reparto offensivo, e uno dei nomi emersi recentemente è quello di Boulaye Dia, attaccante senegalese della Salernitana. Secondo Tuttosport, il Milan avrebbe mostrato interesse per il giocatore che ha una clausola rescissoria di 25 milioni di euro, la quale può essere attivata entro il 20 luglio. Dia si è messo in mostra nella scorsa stagione, segnando sedici gol nel campionato di Serie A.

La Salernitana quest’anno ha blindato una brillante salvezza e Dia ha dimostrato di poter fare la differenza anche contro avversari più forti, segnando contro squadre come Atalanta, Roma e Napoli. La Salernitana ha già esercitato il diritto di riscatto su Dia, rendendolo l’acquisto più costoso nella storia del club. Tuttavia, il giocatore potrebbe essere destinato a lasciare Salerno se un club decide di pagare la clausola rescissoria di 25 milioni di euro. Milano è una delle possibili destinazioni per Dia, insieme a Roma, Firenze e altre possibilità all’estero: anche in questo caso per i rossoneri sarà fondamentale giocare d’anticipo.

