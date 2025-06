CALCIOMERCATO MILAN NEWS: THEO HERNANDEZ SCETTICO SULL’AL-HILAL

I tre big degli anni recenti sono tutti in bilico e allora questo continua ad essere il tema più caldo per il calciomercato Milan anche oggi, sabato 7 giugno 2025. Abbiamo parlato di Rafael Leao che è nel mirino del Bayern Monaco, una destinazione che evidentemente farebbe gola al portoghese, ma anche Theo Hernandez e Mike Maignan sono al centro dell’attenzione. Per quanto riguarda il terzino sinistro, l’offerta più significativa è quella dell’Al-Hilal di Simone Inzaghi, che anzi avrebbe già l’accordo con la società rossonera per il cartellino a una cifra di circa 30 milioni.

Come già abbiamo evidenziato nei giorni scorsi, al momento il nodo è il rifiuto del giocatore, che vorrebbe restare nel calcio europeo, anche perché pure la famiglia sarebbe contraria al trasferimento in Arabia Saudita. L’Al-Hilal proverà un ultimo rilancio, perché la finestra straordinaria per il Mondiale per Club durerà solamente fino a martedì, per cui gli arabi vorrebbero chiudere al più presto con Theo Hernandez. La notizia principale è allora che tutto dovrà risolversi entro tre giorni, altrimenti il futuro di Theo non sarà in Arabia.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: RISCHIO PARAMETRO ZERO PER THEO, STALLO PER MAIGNAN

Questo sarebbe francamente un problema per la società, perché i piani di calciomercato Milan sono ormai altri e non comprendono Theo Hernandez, però difficilmente una società europea metterebbe sul piatto un’offerta anche solo vicina ai 30 milioni, dal momento che parliamo di un giocatore che sarà in scadenza fra un anno e che arriva da una stagione molto deludente. Insomma, c’è il forte rischio che l’addio di Theo Hernandez venga rinviato di un anno e che avvenga a parametro zero, con una evidente perdita per le casse del Milan.

Anche Mike Maignan è al centro dell’attenzione per il calciomercato Milan, sebbene con alcune importanti differenze rispetto alla situazione del connazionale. Infatti il portiere è vicino al Chelsea, destinazione quindi di altissimo livello tecnico e senza impellenti scadenze, perché si ragiona sulla prossima stagione e non sul Mondiale per Club. L’altra fondamentale differenza è che in questo caso c’è Max Allegri che vorrebbe trattenere Maignan al Milan:a partire da questo indizio dunque la permanenza potrebbe anche fare piacere, a patto però di definire un nuovo accordo, perché altrimenti anche Maignan andrebbe in scadenza fra un anno…