Calciomercato Milan news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Il Galatasaray su Pavlovic (19 luglio 2025)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, I CANDIDATI PER L’ATTACCO

Il calciomercato Milan è orientato verso l’acquisto di un nuovo centravanti, come è ormai ben noto da alcune settimane. I lombardi sono alla ricerca di un attaccante che possa alternarsi, o all’occorrenza affiancare, il ventiquattrenne Santiago Gimenez, che ha convinto tutto l’ambiente dopo l’exploit iniziale avvenuto al momento del suo arrivo a gennaio.

Calciomercato Milan News/ Estupinan spinge per vestire rossonero. Javi Guerra, pista fredda (19 luglio 2025)

I nomi sul taccuino del direttore sportivo Tare non mancano di certo in questo senso ed il primo candidato a vestire la maglia dei rossoneri per quel ruolo è quello di Dusan Vlahovic. Il serbo è pronto a lasciare una Juventus sta invece provando a riavere Randal Kolo Muani dal Paris Saint-Germain scalzado di nuovo l’ex viola nelle gerarchi. Il venticinquenne sarebbe più che felice di riabbracciare quel mister Massimiliano Allegri con cui aveva una grande intesa proprio a Torino.

Calciomercato Milan news/ Jashari rompe col Bruges, a sinistra piace Estupinan (oggi 18 luglio 2025)

La Vecchia Signora non è però disposta a fare sconti e lo stesso Vlahovic vorrebbe ricevere una buonuscita con la consapevolezza che a Milanello percepirebbe un ingaggio ben inferiore rispetto a quello attuale. Per questo motivo si valutano diverse alternative a cominciare da Victor Boniface del Bayer Leverkusen, il cui prezzo è in ogni caso eccessivo per le casse milaniste come quello di Darwin Nunez del Liverpool.

La soluzione più abbordabile per il calciomercato Milan è rappresentata da Breel Embolo, ventottenne camerunense naturalizzato svizzero ora sotto contratto con il Monaco. L’ultimo paio di stagioni con i monegaschi, come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, è stato al di sotto delle aspettative anche in relazione a quanto aveva fatto vedere nelle annata precedenti. Il costo per accaparrarselo si aggira sui 15 milioni di euro proprio per questo motivo e si potrebbe giocare le sue carte al pari del collega messicano.

Calciomercato Milan News/ Vlahovic, Allegri insiste per l'attaccante. Pobega verso Bologna (18 luglio 2025)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, PAVLOVIC NEL MIRINO GIALLOROSSO

Il calciomercato Milan potrebbe presto muoversi ancora in ottica uscite visto l’interesse espresso da una big che disputa regolarmente le coppe europee. Il serbo Strahinja Pavlovic sarebbe infatti finito nel mirino del Galatasaray, squadra che guarda spesso al nostro campionato in cerca di rinforzi utili alla propria causa. I giallorossi, dopo aver mollato la presa con l’Inter per Hakan Calhanoglu e sempre impegnati a chiudere col Napoli per Victor Osimhen, vorrebbero un altro calciatore che gioca in Serie A.

Nella passata stagione il difensore centrale ha collezionato trentacinque apparizioni complessive considerando anche la Coppa Italia e la Champions League, firmando pure due reti ed altrettanti assist vincenti per i suoi compagni. Secondo la stampa turca, l’affare potrebbe però concretizzarsi qualora fosse lo stesso Pavlovic a manifestare l’intenzione di salutare Milanello per sposare il progetto della squadra allenata da Buruk e l’argomento potrebbe tornare vivo discutendo del prestito di Alvaro Morata, deciso a tornare in Italia per giocare nel Como dell’amico Cesc Fabregas.