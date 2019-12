Calciomercato Milan news/ Ibrahimovic già a Milanello per il 30 dicembre? Pioli sogna

Caso bollente del calciomercato in casa Milan è certo il probabile arrivo di Zlatan Ibrahimovic nello spogliatoio di Stefano Pioli nella finestra di trattative invernale. Da giorni è certo il colpaccio di mercato sulla bocca di tutti: sarebbe un clamoroso ritorno per lo svedese a Milanello, evento che arriva in un momento di grave crisi per i rossoneri, bisognosi poi in particolare di dare una sferzata a un attacco ben poco vivace in questa prima parte della stagione. Quale miglior regalo dunque per Pioli e per i tifosi di un bomber come Ibrahimovic per l’anno nuovo?. Secondo le ultime voci pare poi che la trattativa tra le parti sia giunta a un buon punto. La formula è quella già descritta del prestito per sei mesi e poi del rinnovo per un altro anno in caso di adempimento di alcune clausole legate alle prestazioni personali (in primis presenze e gol), oltre che di club. La novità è che pare ci sia già una data: pare infatti secondo le ultime notizie, che Ibrahimovic potrebbe essere già a disposizione di Pioli per il 30 dicembre, data del primo allenamento a Milanello post sosta natalizia. I prossimi giorni saranno quindi roventi in casa del club del Diavolo.

