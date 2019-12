Calciomercato Milan News/ Ibrahimovic verso il si: Rebic torna all’Eintracht?

Mancano pochi giorni al via della finestra invernale del calciomercato, ma per il Milan è già tempo di trattative per consegnare a Stefano Pioli una squadra più forte in vista di questa seconda parte della stagione di Serie A. Ecco che anche oggi in tal senso l’argomento più caldo a Milanello è l’arrivo o meno di Zlatan Ibrahimovic: da giorni si vocifera di un immediato ritorno dello svedese ai colori rossoneri e secondo le ultime indiscrezioni pare proprio che l’affare si farà e pure in tempi brevissimi. Secondo infatti le ultime voci raccolte da La Repubblica, pare che Ibrahimovic sia a un passo dal grande ritorno: sul tavolo vi è un’offerta da tre milioni di euro per sei mesi, con rinnovo per un alto anno a 6 milioni. Di fatto nulla di nuovo sulla proposta, ma in questi giorni pare che siamo cambiati i termini per un eventuale rinnovo, ora fissato sul raggiungimento di certe prestazioni individuali, oltre che pure legate ai risultati della squadra. I prossimi giorni saranno cruciali per il calciomercato del Milan.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: REBIC IN PARTENZA

Per qualcuno che potrebbe arrivate a Milanello, c’è pure chi potrebbe lasciare il Milan in questa finestra di calciomercato invernale. Parliamo infatti di Ante Rebic, che pare voglia presto fare ritorno all’Eintracht Francoforte, dopo appena pochi mesi passati sotto i colori del Diavolo. Di certo quello tra il Milan e Rebic è un amore che non è mai sbocciato: arrivato lo scorso settembre in prestito dall’Eintracht Francoforte, il giocatore croato ha messo nelle gambe appena 177 minuti nel campionato di Serie A, non venendo mai preso troppo in considerazione dagli allenatori dei rossoneri. Pochi minuti e non incisivi: non ci sorprende dunque che il suo agente stia lavorando per riportarlo in Germania, e al suo ex club (non potendo scegliere una terza destinazione nella stessa stagione). La mossa potrebbe poi non essere problematica neppure per la dirigenza milanista: si risparmierebbero 6 mesi di stipendio e si potrebbe cercare un ‘altra punta che farebbe più al caso di Pioli.

