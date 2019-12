Calciomercato Milan news/ Idea Dani Olmo, ma la Dinamo Zagabria chiede 40 milioni

Per il calciomercato del Milan di questo inverno, sono parecchie le operazioni di grande interesse che potrebbero anche realizzarsi: la squadra di Pioli ha urgente bisogno di rinforzi, specie in attacco. Ecco che allora spunta fuori il nome di Dani Olmo, trequartista classe 1998, giocatore della Dinamo Zagabria ed ex cantera del Barcellona, che nei giorni scorsi si è detto pronto a fare un passo in avanti con la sua carriera. Lo spagnolo infatti in un ‘intervista a Jugones, ha affermato di aver chiuso un ciclo e di essere pronto a fare un suo esordio tra i grandi. In tal senso certo la Serie A e pure il Milan sarebbe una destinazione di prestigio (a dispetto degli ultimi risultati rimediati) e la dirigenza rossonera sta certo valutando (come anche Juventus e Napoli) il profilo del giovane spagnolo di grandi speranze. L’operazione però potrebbe non essere semplice visto che la Dinamo Zagabria ha fissato per lui un prezzo base di almeno 40 milioni, cifra non proprio nelle corde del diavolo. Staremo a vedere quali saranno le prossime mosse di mercato, tenuto conto che il club rossonero potrebbe anche fare cassa a breve per la cessione di Paquetà. Va anche aggiunto che la squadra croata ha però abbandonato la Champions league, e potrebbe allora abbassare almeno un poco le richieste per il giovanissimo gioiello spagnolo.

