Calciomercato Milan News/ Idea Schick: Cutrone rientra nell’affare? (Ultime notizie)

Il calciomercato del Milan può entrare nel vivo: con l’ufficializzazione di Marco Giampaolo come nuovo allenatore anche le mosse che riguardano il parco giocatori diventeranno concrete. Sono tanti i ruoli che la squadra rossonera ha bisogno di coprire e migliorare: in attacco per esempio c’è bisogno di un calciatore giovane e affidabile che possa fare da sostituto agli eventuali titolari, avendo minuti importanti. La scelta, come scrive la Gazzetta dello Sport, potrebbe ricadere su Patrik Schick: il ceco della Roma ha avuto una stagione difficile tra infortuni e poco spazio, e potrebbe cambiare aria. Vero che Edin Dzeko è destinato a partire e dunque potrebbe aumentare il raggio di azione, ma la presenza di Frederic Massara e dello stesso Giampaolo al Milan, entrambi uomini che lo conoscono bene, potrebbero far decidere il giovane attaccante. Che in maglia rossonera avrebbe sicuramente un posto di rilievo; nel 4-3-1-2 dell’allenatore potrebbe giocare al fianco di Krzysztof Piatek e dunque avere più minuti rispetto a quelli che ha messo insieme con la Roma. Il cartellino del ceco costa 35 milioni, ma alla Roma potrebbe finire Patrik Cutrone come contropartita.

CALCIOMERCATO MILAN: RAPETTI ALLA CORTE DI GIAMPAOLO

Mentre il calciomercato del Milan inizia a svilupparsi, Marco Giampaolo ha chiesto e ottenuto di portare con sé il preparatore atletico con il quale ha lavorato alla Sampdoria: si tratta di Stefano Rapetti, e potrebbe essere un elemento importante nell’economia dei rossoneri. Rapetti infatti conosce molto bene il nuovo allenatore del Diavolo, avendolo appunto affiancato ai tempi di Genova; soprattutto, è stato insieme a José Mourinho nella strepitosa stagione 2009-2010, quella in cui l’Inter ha centrato il Triplete mettendo in bacheca scudetto, Coppa Italia e Champions League. In seguito le strade dello Special One e del preparatore atletico si sono separate, per riunirsi quando il tecnico portoghese ha richiamato Rapetti perché lo seguisse al Manchester United; avventura durata poco, oggi il preparatore è pronto a tornare in Italia e ricongiungersi con Giampaolo in una nuova avventura. Sarebbe stato proprio l’allenatore del Milan a spingere con la società per avvalersi delle sue capacità, in passato i rossoneri avevano avuto qualche problema di troppo legato agli infortuni.

