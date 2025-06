Calciomercato Milan news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Javi Guerra dopo lo svizzero 19 giugno

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, XHAKA E ANCHE GUERRA NEL MEZZO

Il calciomercato Milan è orientato verso la costruzione di una squadra forte ed importante che sia in grado di tornare ad alti livelli sia in Italia che in Europa nella prossima stagione. Uno dei reparti in cui i rossoneri vorrebbero migliorarsi maggiormente è il centrocampo, per il quale vengono seguti alcuni profili interessanti da inserire nell’organico a disposizione del nuovo allenatore Massimiliano Allegri.

Il primo nome sull’elenco dei giocatori su cui il Milan vorrebbe mettere le mani è quello di Granit Xhaka, trentaduene svizzero sotto contratto con il Bayer Leverkusen fino al 30 giugno 2028. Tornato a giocare in Germania dopo l’avventura vissuta con l’Arsenal, Xhaka ha collezionato addirittura quarantanove presenze impreziosite da due reti e sette assist nella stagione appena conclusa.

Il classe 1992 ha saputo fornire un apporto importante alla sua squadra in tutte le competizioni disputate ma l’interesse del Milan nei suoi confronti lo starebbe spingendo verso l’Italia. Secondo La Gazzetta dello Sport, l’unico pensiero di Xhaka per il prossimo futuro sarebbe quello di trasferirsi appunto a Milanello ma bisogna convincere le Aspirine, che vorrebbero una cifra superiore ai 10 milioni di euro proposti dai lombardi.

Una volta trovata l’intesa per l’acquisto di Xhaka, il Milan si dedicherà anche al tesseramento di Javi Guerra. Il ventiduenne spagnolo costa di più del collega ma i rossoneri sarebbero disposti ad offrire 16 milioni di euro più 4 di bonus pur di strapparlo al Valencia, a cui è legato almeno fino a giugno del 2027. Questa somma potrebbe in ogni caso non essere sufficiente a fronte di una richiesta da 25 milioni di euro.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, IL BAYERN VORREBBE LEAO

Anche il calciomercato Milan deve fare i conti con gli assalti degli altri grandi club ai suoi campioni. L’ultima indiscrezione emersa in questo senso riguarderebbe l’interesse espresso dal Bayern Monaco nei confronti di Rafael Leao, fresco vincitore della Nations League con il Portogallo. I biancorossi avrebbero dunque individuato nel lusitano il loro prossimo obiettivo non potendo aggiudicarsi Nico Williams, che lascerà l’Athletic Bilbao per sposare la causa del Barcellona.

L’alternativa per Leao al momento è rappresentata dalla permanenza a Milano o dal trasferimento in Arabia Saudita, dove militano società in grado di soddisfare la richiesta rossonera per il suo cartellino. Pure il Bayern non dovrebbe faticare nel raggiungere gli oltre 70 milioni di euro che potrebbero convincere il Milan a lasciarlo andare dopo gli sforzi compiuti per la disputa riguardante il suo acquisto dallo Sporting di Lisbona.