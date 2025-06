Calciomercato Milan News: i rossoneri puntano Ardon Jashari ma il Bruges ha chiesto di aspettare fino ad agosto.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: NOTIZIE SU JASHARI

Sicuramente il calciomercato Milan è uno dei più attivi nel corso di queste settimane: Igli Tare aveva espressamente dichiarato che i rossoneri avrebbero dovuto operare principalmente a centrocampo ed è stato di parola. Luka Modric si può considerare ormai un calciatore del Milan; oltre a lui, la società ha trovato l’accordo per Samuele Ricci.

Già piazzati due colpi importanti per dare qualità a un reparto che nel corso della passata stagione ha sofferto, e che è risultato indebolito dalla cessione di Tijjani Reijnders, adesso il calciomercato Milan punta a fare tris e sappiamo bene quale sia il nome sulla lista.

Vale a dire quello di Ardon Jashari: lo svizzero classe 2002 è stato individuato come tassello della squadra di Massimiliano Allegri, ma fino a questo momento non è stata trovata la quadratura del cerchio con il Bruges.

Notizia di ieri, Tare avrebbe messo sul piatto della società belga 30 milioni di euro, cifra fissa che non prevede contropartite o altro; il Bruges non ha ancora fornito una risposta concreta, tuttavia qualche novità sembra essere arrivata e dunque possiamo vedere quale.

JASHARI AL MILAN: BISOGNA ASPETTARE

Perché il calciomercato Milan potrebbe trovarsi nella posizione di aspettare per piazzare il colpo Ardon Jashari? Il motivo è semplice, e riguarda la prossima edizione di Champions League. La quale, come noto, comincerà molto presto: i turni preliminari si giocano in estate, ed è coinvolto anche il Bruges che entrerà in gioco dopo il sorteggio del 21 luglio, quando conoscerà il nome della sua avversaria nel terzo turno preliminare. In seguito i belgi, se qualificati, dovranno giocare anche il playoff: l’obiettivo è ovviamente quello di entrare nella fase a gironi del torneo.

Ecco: il Bruges avrebbe deciso di accontentare Jashari che ha manifestato la volontà di indossare la maglia del Milan, ma vorrebbe averlo in squadra almeno per il terzo turno preliminare.

Poi si vedrà eventualmente per gli spareggi, ma intanto secondo questo nuovo scenario il calciomercato Milan si vedrà costretto ad attendere almeno sino ad agosto per firmare il nuovo calciatore e accoglierlo nella rosa.

A questo punto, dipenderà dai rossoneri (soprattutto da Allegri) stabilire se questo ritardo non infici la trattativa o se invece il Milan dovrà virare su un altro obiettivo per completare il suo centrocampo.