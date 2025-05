CALCIOMERCATO MILAN NEWS, INCONTRO PER PARLARE DELL’OLANDESE

Il calciomercato Milan deve ancora definirsi per bene aspettando l’annuncio ufficiale dell’arrivo in panchina di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese tornerà dunque alla guida dei rossoneri che hanno salutato ieri mister Sergio Conceiçao attraverso un comunicato e non è comunque da escludere che il portoghese prosegua la carriera in Italia magari allenando una sua vecchia squadra per cui aveva giocato da calciatore, ovvero la Lazio. Intanto però non mancano i ragionamenti riguardanti possibili innesti e cessioni importanti per far fronte alle tante spese da coprire specialmente senza aver ottenuto il denaro derivante dalla qualificazione alle coppe europee.

Uno dei possibili sacrificabili in questo senso è Tijjani Martinus Jan Reijnders, centrocampista cresciuto moltissimo nelle ultime stagioni e decisivo nell’alimentare le speranze dei suoi in chiave competizioni internazionali quest’anno. Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, il Manchester City sarebbe interessato ad accaparrarsi il centrocampista olandese e per questo motivo avrebbe organizzato un incontro con i dirigenti milanisti proprio nella giornata odierna. Un’offerta da 70 o più milioni di euro convincerebbe il Milan a liberare Reijnders nonostante il contratto da poco rinnovato fino al 30 giugno del 2030.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, CHI PER RIMPIAZZARE THEO HERNANDEZ

Quello di Reijnders non è però il solo nome che potrebbe monopolizzare il calciomercato Milan in uscita nei prossimi giorni. Secondo i rumors, anche Theo Hernandez potrebbe essere sacrificato considerando pure il contratto in scadenza tra un anno, e cioè nel giugno del 2026. L’entourage del francese ed i rappresentati del club lombardo non si sono mai accordati finora in merito ad un eventuale rinnovo e per questa ragione l’esterno potrebbe anche cominciare a prendere in considerazione la proposta da 18 milioni di euro di stipendio a stagione dell’Al-Hilal.

La società araba allenata da Stefano Pioli che potrebbe presto salutare Cristiano Ronaldo, che vorrebbe giocare il Mondiale per Club con una squadra partecipante al torneo, dovrà in ogni caso fare i conti con le decisioni che verranno prese dal direttore sportivo Tare e dallo stesso mister Allegri sul ventisettenne di Marsiglia. Non mancano tuttavia le ipotesi per rimpiazzare Hernandez e tra queste spunta il nome di Maxim De Cuyper del Club Brugge. Il terzino classe 2000 è stato accostato anche alla Juventus e l’alternativa è rappresentata da Junior Firpo, legato al Leeds United. Ventottenne, spagnolo nato nella Repubblica Domenicana, per aggiudicarsi Firpo bisognerà invece battere la concorrenza rappresentata dalla Lazio.