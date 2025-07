Calciomercato Milan news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. I club interessati a Yacine Adli 25 luglio 2025

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, NUOVA PROPOSTA PER IL BELGA DEL BRUGES

Prosegue senza sosta ma con nuovi interessanti sviluppi la telenovela che sta tenendo occupato il calciomercato Milan in questa sessione estiva. I rossoneri continuano infatti ad inseguire Ardon Jashari del Club Brugge per regalare al tecnico Massimiliano Allegri l’obiettivo prefissato per potenziare il centrocampo in vista della prossima stagione.

Il Diavolo non si vuole appunto accontentare del veterano Luka Modric nè tantomeno puntare solamente sul giovane e talentuoso Samuele Ricci al fine di tornare a proporre una qualità di gioco che gli permetta di ritagliarsi ancora una volta un posto ai vertici del calcio italiano. L’intenzione è appunto quella di riconquistare la qualificazione alla Champions League e Jashari potrebbe essere utile a fornire un contributo importante in questo senso.

Tuttavia il Bruges, come era anche già accaduto nella trattativa per portare a Milanello Charlse De Ketelaere finito poi all’Atalanta, non sembra essere affatto disposto a fare sconti con la consapevolezza di non avere la necessità di far cassa dalla partenza dei suoi giocatori più promettenti. I nerazzurri hanno sempre chiesto 40 milioni di euro per il cartellino dello svizzero e non hanno sin qui accettato le proposte presentate dal Milan per accaparrarselo.

Le indiscrezioni provenienti da La Gazzetta dello Sport parlano però di un nuovo rilancio che il direttore sportivo Tare starebbe preparando in accordo con il resto della società così da 35 milioni di euro di parte fissa più bonus. L’avvicinarsi al prezzo indicato dai belgi dovrebbe spingere lo stesso Club Brugge ad accettare l’offerta milanista dato che lo stesso calciatore starebbe premendo per il trasferimento in Lombardia.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, A CHI PIACE YACINE ADLI?

Mentre il calciomercato Milan prosegue la sua rincorsa al centrocampista, ce n’è invece un altro che è destinato a salutare il club una volta per tutte nonostante sia appena tornato dopo un prestito. Stiamo parlando di Yacine Adli, mediano che ha giocato a titolo temporaneo per la Fiorentina nella passata stagione e che non è stato trattenuto dai viola sebbene avesse offerto un rendimento importante tramite le sue prestazioni in campo.

Messo ai margini dai rossoneri, che lo hanno spinto ad allenarsi con il Milan Futuro del tecnico Massimo Oddo, Adli sembrava poter finire a giocare in Arabia Saudita a giudicare dai rumors emersi nelle scorse settimane ma la sua intenzione sarebbe quella di rimanere a giocare in Europa, meglio ancora se in Italia. Non potendo provare a convincere mister Allegri, la prossima tappa nella carriera di Adli potrebbe essere rappresentata dalla neo promossa Sassuolo oppure dal Torino, due formazioni a caccia di rinforzi in mediana che sarebbero appunto interessate a lui.