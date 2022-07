CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Il rilancio per De Ketelaere, Douglas Luiz più che Sanches

Calciomercato Milan news, rilancio per Charles De Ketelaere

Il Milan è al lavoro per potenziare la propria trequarti in questi giorni di calciomercato estivo. Il profilo più gettonato in orbita rossonera in questo senso rimane quell di Charles De Ketelaere, sotto contratto con il Club Brugge fino al giugno del 2024. Nelle scorse ore i dirigenti Massara e Maldini hanno presentato una prima offerta ai belgi da 20 milioni di euro per il cartellino del calciatore ricevendo tuttavia una risposta negativa da parte dei nerazzurri.

Secondo le indiscrezioni provenienti dall’edizione odierna di Tuttosport, il Milan starebbe valutando la possibilità di effettuare un rilancio per convincere il Bruges a cedere il giocatore. La strategia sarebbe quella di aumentare la proposta di base a cui si aggiungeranno dei bonus sostanziosi oltre ad una percentuale sull’eventuale futura rivendita del calciatore. Non è nemmeno da escludere la possibilità che i lombardi inseriscano anche i cartellini di Andreas Jungdal e Emil Roback nella trattativa.

La trequarti non è però la sola zona in cui il Milan punta a migliorarsi durante questa sessione di calciomercato. Sempre a centrocampo infatti servirebbe anche un interno ed il nome più caldo sembrava essere quello di Renato Sanches del Lille, finito però nel mirino del Paris Saint-Germain. La richiesta elevata relativa all’ingaggio ha però rallentato l’operazione e secondo i rumors i rossoneri starebbero pensando di virare su altri obiettivi come Douglas Luiz dell’Aston Villa.

