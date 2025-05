CALCIOMERCATO MILAN NEWS: IL NODO PORTIERE

Il calciomercato Milan è attivo anche in assenza del direttore sportivo: Niccolò Ceccarini, direttore di TuttoMercatoWeb, ha fatto il punto della situazione soprattutto per quanto riguarda la situazione del portiere, rivelando infatti che la società rossonera è al lavoro per il rinnovo di Mike Maignan e sembrava anche aver trovato l’accordo, salvo che poi si è fermato tutto e dunque non è ancora certo che il francese resti per un’altra stagione.

Lo stesso Giorgio Furlani del resto aveva parlato di come di fronte a offerte ritenute congrue la società farebbe le sue valutazioni, questo discorso riguarda anche Maignan ed è chiaro che il Milan stia visionando altri profili.

Uno lo ha riferito il già citato Ceccarini, ed è Lucas Chevalier: nome non nuovo nelle stanze rossonere, è di fatto il portiere che ha preso il posto di Maignan nel Lille e quest’anno ha vinto il premio di miglior estremo difensore della Ligue 1, dunque in qualche modo il calciomercato Milan spera di ripetere il grande colpo che aveva fatto con Maignan che era stato determinante per la vittoria dello scudetto.

Lui ma non solo lui: la sensazione è che al netto del direttore sportivo si faccia anche un pensiero a chi sarà il nuovo allenatore, il ruolo di portiere è sempre molto delicato e, in caso di addio dell’attuale titolare, i responsabili del calciomercato Milan non si vorranno far trovare impreparati.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, DA SVILAR A RULLI

Un altro nome che il calciomercato Milan sembra stia seguendo con attenzione è quello di Mile Svilar: ne abbiamo parlato negli ultimi giorni, il serbo di origine belga non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo con la Roma e anzi avrebbe rifiutato la prima proposta del club giallorosso, il suo rendimento ha fatto drizzare le antenne a parecchie società e tra queste appunto il Milan, che consentirebbe a Svilar di rimanere in una Serie A che lo ha lanciato e renderlo protagonista di un nuovo progetto che sia votato a tornare grandi, del resto l’attuale portiere della Roma è ancora giovane e dunque l’occasione potrebbe essere propizia.

Attenzione però anche a Geronimo Rulli: qui la trattativa sarebbe legata all’arrivo di Roberto De Zerbi, che non è sicuro di rimanere al Marsiglia e arrivando al Milan potrebbe chiedere qualche giocatore tra cui il portiere argentino, decisamente più “datato” (classe 1992) ma ottimo profilo con esperienza internazionale.

Per lo stesso motivo, ovvero un De Zerbi eventuale allenatore del Milan, è da tenere in considerazione anche il giovane Bart Verbruggen, che il tecnico bresciano ha lanciato nel Brighton la scorsa stagione e che ha saputo confermarsi. Come detto ci sono più opzioni sul tavolo del calciomercato Milan, anche se per il momento quella principale riguarda ancora la conferma di Maignan. Se però il francese dovesse partite, attenzione alle mosse sullo scacchiere…