CALCIOMERCATO MILAN NEWS: UDOGIE PIACE A TARE

Il calciomercato Milan si prepara finalmente ad accogliere il nuovo direttore sportivo, che sarà Igli Tare: a meno di colpi di scena – come già accaduto con Fabio Paratici – l’ex Lazio prenderà il comando delle operazioni rossonere e dunque spetta a lui costruire una squadra che il prossimo anno non giocherà le coppe europee, ma si dovrà rilanciare per tornare davvero competitiva. I nodi da sciogliere sono tanti: la stagione che si sta per concludere potrebbe portare all’avvio di tanti elementi anche “storici”, uno di questi è Theo Hernandez che, acquistato nel 2019, è in uscita e potrebbe anche finire alla Juventus, come abbiamo scritto nei giorni scorsi.

Al netto del calo esponenziale avuto, il francese resta una pedina che va sostituita degnamente: stando alle indiscrezioni riportate dalla Gazzetta dello Sport, un nome che piace parecchio a Tare è quello di Destiny Udogie. Ancora giovane (deve compiere 23 anni), emerso nell’Udinese che poi lo ha venduto al Tottenham, dove il laterale sinistro ha trovato ottima continuità rappresentando un titolare più o meno fisso nelle rotazioni di Ange Postecoglu, che gli ha dato parecchia fiducia. Lo scorso ottobre per Udogie è arrivata anche la convocazione in nazionale e sono già 11 le presenze con l’Italia; il costo è alto, si parla di 40-45 milioni di euro, e soprattutto il Tottenham qualificato in Champions League potrebbe spingerlo a restare.

SI LAVORA PER LA DIFESA

Altro tema spinoso che il calciomercato Milan dovrà affrontare a breve è quello dei centrali difensivi: incredibile o meno che sia, in questo momento – al netto forse di Matteo Gabbia, anche per ragioni di liste – non c’è davvero nessuno che sia certo di rimanere. In partenza sono dati soprattutto Fikayo Tomori e Malick Thiaw, altro segno di come i rossoneri abbiamo smarrito la strada visto che entrambi erano stati determinanti nella vittoria dello scudetto. Anche Strahinja Pavlovic però potrebbe salutare, quindi è chiaro che almeno un centrale debba entrare se non addirittura due.

Ci sono profili giovani come quelli di Giovanni Leoni (su cui sarebbe in vantaggio la Juventus e si starebbe inserendo l’Inter), Diego Coppola e Pietro Comuzzo, ma c’è anche quello di Mario Gila: Tare lo aveva portato alla Lazio nel 2022 prelevandolo dal Real Madrid, dopo un avvio molto timido lo spagnolo è riuscito a ritagliarsi un posto da titolare già con Maurizio Sarri, ma è con Marco Baroni che ha trovato davvero la sua stabilità e adesso potrebbe essere un elemento interessante per la prossima difesa del Milan. Rientrato a metà settembre da un infortunio alla coscia, Gila non si è più fermato per problemi fisici: anche questo naturalmente è un aspetto sul quale il calciomercato Milan può e deve ragionare, ma la Lazio sarà disposta a trattare per il suo cartellino?