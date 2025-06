CALCIOMERCATO MILAN NEWS, IMMOBILE PIÙ CHE UN’IDEA

Il calciomercato Milan potrebbe affondare il colpo in attacco per Ciro Immobile. L’attaccante attualmente in forza al Besiktas vorrebbe tornare in Italia e chiudere la sua carriera nel Belpaese dopo due anni d’esperienza in Turchia.

Il classe 1990 sembrava ormai aver chiuso con il calcio italiano, dedicando gli ultimi anni della sua vita lavorativa a Istanbul, ma a quanto pare a giocare un ruolo chiave per il suo rientro in Italia è stato Igli Tare, ora direttore sportivo del Milan.

I due avevano lavorato insieme già ai tempi della Lazio, squadra dove Immobile è rimasto dal 2016 al 2024 diventando il miglior marcatore di sempre della storia dei biancocelesti con 207 reti in tutte le competizioni, italiane ed europee.

Ora Tare pensa a lui per fornire al Milan di Massimiliano Allegri non soltanto un giocatore qualitativa, ma anche carismatico: in un momento così complicato per i rossoneri, la sua leadership potrebbe essere davvero fondamentale.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, ALTRE DUE CESSIONI

Il calciomercato Milan vuole piazzare qualche altro giocatore altrove. La cessione di Tijjani Reijnders al Manchester City non sarà l’unica ed è per questo che la dirigenza rossonera è alla ricerca di altri capi in uscita.

Si parla parecchio di Musah al Napoli: l’ex Valencia è il profilo ideale per Conte che cerca un centrocampista fisico e di sostanza. La pista però si è raffreddata poiché le due società non stanno trovando un accordo dal punto di vista dei bonus.

In poche parole, l’accordo per il trasferimento in sé e il prezzo è stato trovato, così come quello con il calciatore, ma le differenza sui bonus stanno complicando la situazione. Bisognerà vedere quale delle due squadre farà un passo indietro circa le sue richieste.

Non va dimenticata un’altra interessante dinamica che riguarda Ruben Loftus Cheek. Il giocatore sembra non convincere Allegri, più orientato verso Rabiot del Marsiglia. La Lazio di Sarri osserva, ben contento di riavere in squadra il centrocampista inglese dopo l’esperienza al Chelsea.