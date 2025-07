Calciomercato Milan news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Il punto su Estupinan, Pubill e Jashari 20 luglio

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, ESTUPINAN E PUBILL SULLE CORSIE

Il calciomercato Milan continua ad inseguire rinforzi utili per la nuova squadra che sarà a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri. Stando alle indiscrezioni emerse nelle ultime ore, i dirigenti sono sempre più vicini al completamento di tre operazioni in entrata, di cui si è parlato a lungo nei giorni scorsi, a cominciare dalla situazione relativa ai terzini.

L’addio di Theo Hernandez, passato all’Al-Hilal dell’ex allenatore interista Simone Inzaghi, ha lasciato i rossoneri a corto di uomini non solo a destra ma anche sulla corsia sinistra. Il sostituto del francese pare essere stato individuato in Pervis Estupinan, sotto contratto con il Brighton & Hove Albion fino a giugno del 2027 e gli inglesi non sembrano intenzionati a liberare facilmente il colombiano proprio per questo motivo.

Il direttore sportivo Tare potrebbe dunque presto proseguire i contatti con i biancoblu arrivando ad offrire 15 milioni di euro per il cartellino del colombiano, valutato 20 milioni. Il ventisettenne, già accostato al Napoli in passato, avrebbe invece accettato di firmare un contratto valido fino al 2029 così da percepire 2,5 milioni di euro di stipendio all’anno.

Sull’altro lato del campo è invece Marc Pubill il candidato principale nelle idee milaniste. Legato all’Almeria per altre quattro stagioni, lo spagnolo non era andato all’Atalanta a causa di un infortunio dal quale pare aver ormai completamente recuperato. Pure per lui il costo si aggira sui 15 milioni di euro ed il Milan dovrà assicurarsi il gradimento del giocatore al più presto possibile se vorrà battere la concorrenza.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, JASHARI IN MEDIANA

Il calciomercato Milan non sta ragionando solamente sulle operazioni in uscita durante questa fase della sessione estiva a giudicare dai rumors. Detto della situazione riguardante i terzini, il Diavolo punta ad accaparrarsi anche un altro centrocampista dopo aver tesserato il veterano Luka Modric a parametro zero. Non è in ogni caso una novità che i lombardi abbiano messo nel mirino Ardon Jashari per sistemare la propria linea mediana del campo.

Il ventiduenne, secondo le news più recenti, sarebbe però sempre più vicino a lasciare una volta per tutte il Club Brugge. I nerazzurri hanno deciso di non convocarlo per la Supercoppa belga da disputare contro l’Union Saint-Gilloise essendo lo stesso giocatore a premere per il trasferimento nel campionato italiano. L’entourage di Jashari sarebbe stato infine avvistato nelle scorse ore presso la sede milanista, probabilmente per discutare l’accordo economico per il nuovo contratto da firmare.