Calciomercato Milan news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Udogie solo dopo la partenza del francese

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, UDOGIE AL POSTO DI THEO HERNANDEZ

Il calciomercato Milan è parecchio attivo con i dirigenti che starebbero lavorando su più fronti a giudicare dalle indiscrezioni più recenti. L’intenzione è quella di migliorare la rosa a disposizione del nuovo allenatore Massimiliano Allegri così da riportare i rossoneri ad alti livelli sia in Italia che in Europa, dove vorrebbe appunto tornare qualificandosi alle Coppe europee nella prossima stagione.

I rumors relativi ad eventuali movimenti sia in entrata che in uscita non mancano di certo ed in varie zone del campo. Al centro delle voci di corridoio ci sono alcuni elementi ed in questa lista spicca senza dubbio il nome di Theo Hernandez. In scadenza di contratto al termine della prossima stagione, il francese pare essere orientato verso la decisione di non rinnovare con i lombardi.

Il rapporto che lega Theo Hernandez al Milan dovrebbe dunque terminare il prossimo 30 giugno 2026 sempre che il direttore sportivo Tare ed il tecnico Allegri non riescano a convincerlo a restare. Cercato dall’Al-Hilal di mister Simone Inzaghi ma con l’obiettivo di andare a giocare all’Atletico Madrid, che non sembra deciso a sforzarsi per aggiudicarselo, al Milan si pensa ad un eventuale sostituto ed il nome caldo sarebbe quello di un giocatore della Nazionale italiana.

Stiamo parlando di Destiny Udogie, ventiduenne nato a Verona ed ora sotto contratto con il Tottenham fino al 2030. Il terzino, reduce da trentasei presenze impreziosite da un assist oltre che dalla vittoria dell’Europa League, ha una valutazione da 40 milioni di euro e costa decisamente di più rispetto all’alternativa individuata in Oleksander Zinchenko dell’Arsenal. La trattativa potrebbe entrare nel vivo se Theo premerà per la cessione o accetterà l’offerta proveniente dall’Arabia Saudita.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, L’INTER E NON SOLO SU LEONI

Nel frattempo il calciomercato Milan ha messo nel mirino un altro calciatore ancor più giovane rispetto all’ex Udinese e che sarebbe molto utile sempre per migliorare il reparto arretrato. Il profilo di Giovanni Leoni sarebbe infatti finito in pole position nell’elenco dei giocatori su cui mettere le mani nonostante la concorrenza sia molto agguerrita e dunque non facile da superare.

Il diciottenne di proprietà del Parma è appunto finito anche sotto la lente d’ingrandimento dei cugini dell’Inter, con i quali potrebbe scatenarsi un vero e proprio derby di mercato. Il prezzo per portare via Leoni ai ducali si aggira intorno ai 25 milioni di euro e la sensazione è che non si possa scendere sotto questa cifra. I nerazzurri offrirebbero forse maggiori garanzie poichè il centrale ritroverebbe mister Chivu, il quale lo ha già allenato nella parte finale del campionato appena concluso. Attenzione anche alla Juventus, pronta ad approfittarne muovendosi sotto traccia.