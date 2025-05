CALCIOMERCATO MILAN NEWS, LA ROMA PUNTA A TENERE SAELEMAEKERS

Il calciomercato Milan è in via di definizione in questi giorni che precedono l’inizio ufficiale della sessione di trattative estiva. I rossoneri devono ancora trovare un allenatore intorno al quale ricostruire la squadra per la prossima stagione ma intanto i dirigenti sono al lavoro anche per quanto riguarda quei calciatori che dovrebbero concludere il proprio rapporto con il club a fine giugno. Lo stesso discorso vale tuttavia pure per quegli elementi che dovrebbero rientrare a Milanello avendo vissuto la scorsa annata lontano dal capoluogo lombardo con la formula del prestito.

Su questo piano si colloca nello specifico la posizione di Alexis Saelemaekers, venticinquenne belga che è stato capace di distinguersi nella travagliata Roma del 2024/2025 firmando 7 reti ed altrettanti assist vincenti per i suoi compagni in trentadue apparizioni complessive. Già lontano dal Milan nell’annata calcistica precedente, quando aveva contribuito alla qualificazione in Champions League del Bologna sempre a titolo temporaneo, Saelemaekers si è fatto rimpiangere da tifosi e non solo visto l’apporto fornito alla formazione di Ranieri per raggiungere l’Europa League. I lombardi avrebbero potuto quindi contare su un altro elemento prezioso se avessero trattenuto il classe 1999, senza il quale non è arrivato l’accesso alle coppe europee.

I giallorossi, secondo i rumors emersi, starebbero provando a trattenere Saelemaekers sebbene il Milan stia pensando di chiedere non meno di 20 milioni per scoraggiare i capitolini dal loro intento. Il futuro del calciatore passa in ogni caso dall’annuncio del nuovo allenatore per entrambe le panchine delle due società e solo allora sarà chiaro se un club piuttosto che l’altro vorrà davvero averlo a disposizione nella propria rosa.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, ADLI NON RESTA ALLA FIORENTINA

Quello di Saelemaekers non è però il solo profilo vicino al rientro alla base per quanto concerne il calciomercato Milan. Un calciatore che dovrebbe tornare a vestire la maglia rossonera è Yacine Adli, francoalgerino che ha giocato in prestito con la Fiorentina nella stagione appena conclusa. Il ventiquattrenne è stato in grado di siglare 5 gol ed ha offerto sette assist ai suoi colleghi in ben trentacinque presenze totali divise fra campionato e Conference League. I gigliati hanno inoltre staccato il pass per tornare a giocare in Conference anche l’anno prossimo, contrariamente a quanto accaduto invece al Diavolo.

Il direttore sportivo dei viola Daniele Pradè ha comunicato in conferenza stampa che Adli non verrà riscattato e che tornerà quindi al Milan di comune accordo tra le parti. Lo stesso classe 2000, sotto contratto con la società di Milanello fino al termine della prossima annata e dunque sino al 30 giugno del 2026, ha voluto ringraziare i supporters toscani e tutto l’ambiente attraverso un post pubblicato sui suoi profili social.