È sempre Lorenzo Lucca il nome forte per il calciomercato Milan, almeno per quanto riguarda l’attacco: il classe 2000 di Moncalieri ha ormai convinto, la sua stagione con la maglia dell’Udinese si sta rivelando positiva ed è di fatto quella del salto di qualità, Lucca diventa un papabile per i Mondiali – se l’Italia ci arriverà – e un profilo come il suo, ancora giovane e con margini di miglioramento, attira naturalmente le big. Tutte le grandi di Serie A sono più o meno sulle tracce di Lucca: il Napoli che ha bisogno di trovare un’alternativa a Romelu Lukaku, la Juventus che potrebbe salutare sia Randal Kolo Muani che Dusan Vlahovic, l’Inter da tempo alla ricerca di attaccanti di valore che possano far tirare il fiato a Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

In questo momento però in pole position per Lucca ci sarebbe proprio il Milan, che già a gennaio si era concretamente mosso per lui: l’Udinese ovviamente non fa un passo indietro rispetto alla richiesta di calciomercato e vuole 30 milioni di euro sul piatto. Il Milan lo scorso inverno ha già fatto un investimento importante per Santiago Gimenez e, per arrivare a Lucca, dovrebbe prima privarsi di qualche pedina: partito Alvaro Morata per fare spazio al messicano ex Feyenoord, la soluzione sarebbe quella di rinunciare a Tammy Abraham che però ha fornito qualche risposta, vedi il gol segnato ieri sera nel derby. Sicuramente Lucca sarebbe un buon passo in avanti, ma quest’estate ci sarà un’asta per il suo cartellino.

IL BAYERN VISIONA THIAW

Sempre parlando di calciomercato Milan, non è sfuggita ieri sera la presenza a San Siro di Vincent Kompany: ad assistere al derby di Coppa Italia c’era anche il ds del Marsiglia (ex Udinese, Roma e Juventus) Mehdi Benatia, sappiamo che l’OM è sulle tracce di Mike Maignan e Theo Hernandez mentre per quanto riguarda Kompany, allenatore del Bayern Monaco, si è pensato che il motivo della sua presenza fosse quello di studiare da vicino l’Inter, prossima avversaria della sua squadra nei quarti di Champions League. Quasi sicuramente è così, ma i beninformati dicono che nel frattempo Kompany abbia osservato anche un obiettivo di calciomercato del Bayern, e tale obiettivo sarebbe Malick Thiaw.

Per lui ovviamente si tratterebbe di un ritorno in patria; il classe 2001 da professionista ha giocato solo nello Schalke 04 (ma ha fatto le giovanili tra Bayer Leverkusen e Borussia Monchengladbach), dal 2002 al Milan non è mai stato un titolare inamovibile ma era stato grande protagonista dello scudetto, ora fa gola ad alcune squadre tra cui ci sarebbe appunto il Bayern, che in estate potrebbe aprire a una sorta di rivoluzione e, almeno in questo momento, deve convivere con una difesa decimata. Anche per questo forse la società bavarese potrebbe aver deciso di accelerare i tempi per Thiaw: nella prossima stagione Kompany vorrà avere a disposizione più alternative nel suo reparto arretrato, per non trovarsi con l’acqua alla gola come oggi alla vigilia di una doppia sfida fondamentale in Champions League.