CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Inserimento a sorpresa per Kean. Per la difesa spunta Koulierakis (18 agosto 2023)

Il mercato estivo è in pieno svolgimento e le squadre si stanno muovendo per rinforzare le proprie rose in vista della prossima stagione. Anche il Milan è attivo sul calciomercato, cercando di individuare nuovi profili interessanti per rafforzare la squadra. In particolare, secondo le ultime indiscrezioni, di calciomercato il Milan avrebbe individuato in Konstantinos Koulierakis un giovane talento da aggiungere alla propria difesa, nuovo tassello dopo un mercato già ricco per i colori rossoneri.

Koulierakis, classe 2003, è un difensore centrale di proprietà del PAOK, la squadra greca appena qualificatasi per i play off di Conference League dopo l’ultima vittoria sull’Hajduk Spalato. Definito come un vero e proprio gioiello, il giovane centrale si è fatto notare nel panorama calcistico mondiale per le sue abilità tecniche e la sua solidità difensiva. Nato a La Canea il 28 novembre 2003, Koulierakis è alto 1,88 metri ed è dotato di un piede sinistro molto abile, ma sa destreggiarsi bene anche con il piede destro. La sua ultima stagione con il PAOK ha dimostrato la sua maturità calcistica nonostante la giovane età, lasciando trasparire anche doti da leader in campo.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, INTERESSE PER KEAN

Nel complesso scenario del calciomercato estivo, si fa sempre più interessante l’eventualità che l’attaccante Moise Kean, attualmente in forza alla Juventus, possa essere al centro di un trasferimento in direzione del Milan. La Juventus, sotto la guida di Massimiliano Allegri, sta lavorando per mantenere un solido reparto offensivo, ma ci sono indicazioni che Moise Kean potrebbe essere oggetto di un’offerta da parte del Milan. L’allenatore Allegri sembra credere nelle capacità di Kean, considerandolo come un elemento prezioso per la sua squadra.

Tuttavia, di recente, è emerso che il Milan ha mostrato un interesse concreto nei confronti di Moise Kean. Secondo le fonti, il club rossonero ha avviato colloqui con la dirigenza della Juventus, che sembra adottare una posizione ferma riguardo a Kean. Non sembra disposta a concedere un prestito con diritto di riscatto, preferendo una cessione a titolo definitivo. L’attaccante è valutato intorno ai 30 milioni di euro, una cifra che riflette la sua stima all’interno della squadra bianconera. La Juventus è determinata a ottenere un accordo vantaggioso, considerando che Kean è ancora legato contrattualmente al club fino al giugno 2025.











