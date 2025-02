Calciomercato Milan News: Ismael Bennacer verso l’addio

Il calciomercato Milan ha finalmente il suo acquisto di peso nel reparto offensivo, nella mattinata di ieri è infatti arrivato a Milano Santiago Gimenez, il messicano arriverà dal Feyenoord per 32 milioni più 8 di bonus facilmente raggiungibili e nella giornata di ieri ha svolto le visite mediche di rito e alle 18.00 era già presente a San Siro a seguire la sua futura squadra nel derby contro l’Inter, pareggiato al 93esimo per 1-1. L’ufficialità non è ancora stata data ma potrebbe arrivare da un momento all’altro entro la mezzanotte quando chiuderà la sessione invernale, in questo momento la società rossonera starà probabilmente limando gli ultimi ritocchi per tesserare il calciatore e preparando la presentazione del nuovo bomber del diavolo.

Il calciomercato rossonero però non dovrebbe chiudersi qui e mentre si tenta un assalto finale a Joao Felix grazie alla mediazione di Jorge Mendes la dirigenza osserva le possibili situazioni in uscita per diversi giocatori, i pochi che possono avere ancora mercato nella rosa del Milan. Morata e Calabria sono infatti già stati ceduti ufficialmente, e se Tomori ha rifiutato il Tottenham e Pavlovic sembra essere tornato nelle rotazioni di Sergio Conceiçao ad essere ceduto potrebbe essere Ismael Bennacer su cui si è piombato l’Olympique de Marseille vista la difficoltà nel raggiungere Fagioli dovuta alla concorrenza della Fiorentina, l’algerino sembra essere importante per il tecnico ma la sua volontà di essere ceduto la scorsa estate potrebbe portare ad un suo addio.

Calciomercato Milan News: due squadre su Noah Okafor

Un altro esubero noto da tempo per il calciomercato Milan è Noah Okafor, dopo essere stato ceduto al Red Bull Lipsia, trattativa che però si è interrotta alle visite mediche, lo svizzero è stato messo ai margini della rosa proposto come soluzione a diverse squadre, tra cui il Monza. Nelle ultime ore sono tornate alla carica di Okafor due squadre di Serie A che potrebbero prenderlo come innesto importante per il loro reparto offensivo, la prima è il Torino che è ancora alla ricerca di un sostituto di Duvan Zapata e che potrebbe sfruttare la volontà del Milan di cedere lo svizzero per prenderlo a prezzo di favore.

L’altra squadra che si è mossa per avere Okafor è il Napoli che è ancora alla ricerca di un esterno offensivo e che nella difficoltà di raggiungere Saint-Maximin potrebbe virare sull’ex Red Bull Salisburgo come sostituto di David Neres per la fascia sinistra. I due club da quanto sembra hanno già parlato e avrebbero già trovato un accordo sulla base di un prestito con diritto di riscatto intorno ai 20 milioni, ma il club partenopeo ha prima intenzione di provare fino all’ultimo a portare in Italia l’esterno francese in prestito al Fenerbahce.