Calciomercato Milan News/ Intrecci con la Lazio: da Milinkovic-Savic a Lois Openda

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: MILINKOVIC-SAVIC CONCRETO?

Il nome di Sergej Milinkovic-Savic può diventare concreto per il calciomercato Milan. Quasi chiuso l’arrivo a zero di Daichi Kamada, adesso i rossoneri vogliono alzare il livello a centrocampo: sappiamo che la priorità per Paolo Maldini e Frederic Massara, per costi e continuità del progetto, resterebbe Ruben Loftus-Cheek ma questa potrebbe essere l’estate giusta perché Milinkovic-Savic lasci la Lazio, e dunque il Milan vuole provare ad entrare nella corsa al serbo. Si devono verificare alcuni fattori: lato Lazio, Claudio Lotito sta trattando con l’agente del calciatore (che è Mateja Kezman) per aumentare l’ingaggio a 4 milioni di euro e inserire una clausola rescissoria.

La tentazione di Milinkovic-Savic di rimanere in biancoceleste (sarebbe la sua nona stagione) è forte soprattutto con il ritorno in Champions League. Lato Milan, il quarto posto è assolutamente necessario per tentare l’assalto al centrocampista che, comunque, al momento rimane fuori dalle disponibilità economiche della società. Tuttavia, esiste la possibilità che sia il calciatore a chiedere una cessione: a quel punto, visto anche il contratto in scadenza nel 2024, Lotito potrebbe accontentarsi di meno dei 40 milioni che attualmente rappresentano il costo del cartellino. La situazione è in evoluzione, chiaramente su Milinkovic-Savic ci sono parecchie società (anche la Juventus, come sempre) e dunque potrebbe diventare una telenovela di calciomercato…

PIACE LOIS OPENDA

Parlando invece dell’attacco, c’è un altro potenziale incastro con la Lazio per il calciomercato Milan: anche i biancocelesti infatti hanno messo gli occhi su Loïs Openda, anche se da questo punto di vista va detto che tante società si stanno muovendo per il belga che sta disputando la stagione della consacrazione. Classe 2000, cresciuto nel Bruges, poi passato dal Vitesse in Olanda: qui ha segnato 29 gol in 70 partite di Eredivisie, arrivato in Ligue 1 per vestire la maglia del Lens ne ha realizzati 19 in 34 partite e ha spinto i sangueoro a lottare a lungo con il Psg per la vittoria del campionato.

Chiaramente, come detto, Openda è un prospetto che questa estate avrà parecchio calciomercato; il Milan deve prima risolvere alcune situazioni in uscita. Il solo certo di rimanere in attacco è Olivier Giroud, ovviamente escludendo i trequartisti; Openda piace anche perché rispetto al francese ha caratteristiche diverse. Ante Rebic dovrebbe essere in uscita, così anche Divock Origi: il belga ha comunque fatto bene in Premier League e infatti ci sarebbero alcuni club inglesi sulle sue tracce, ma soprattutto in queste ore si sta ventilando l’ipotesi di un derby di Istanbul per il suo cartellino, con il Besiktas che si sarebbe aggiunto al Fenerbahçe nella corsa al calciatore. Con la cessione di Origi il calciomercato Milan potrebbe poi rivolgere le sue attenzioni a Openda, ma nel frattempo potrebbe partire un’asta al rialzo per il centravanti del Lens…











