Calciomercato Milan News: dopo aver trovato da tempo l'accordo personale col giocatore, i rossoneri hanno trovato quello col Brugge (5 agosto 2025)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, QUASI 40 MILIONI PER JASHARI

Il calciomercato Milan è vicino a trovare l’accordo decisivo per portare Jashari in rossonero. È stata fin qui un’Odissea più che una trattativa quella tra il club lombardo e il Club Brugge con i belgi che non facevano altro che rilanciare la richiesta.

Calciomercato Milan News / Ancora rifiuti per Jashari e Athekame, Bondo può partire (4 Agosto 2025)

Secondo La Gazzetta dello Sport, le parti si sono sensibilmente avvicinate sulla base di un’offerta da 34 milioni più 4.5 di bonus al Brugge e 2.5 al giocatore per cinque anni, un investimento importante per il futuro centrocampista di Massimiliano Allegri.

A proposito della zona nevralgica del campo, ieri è stato presentato Luka Modric. L’ex Tottenham e Real Madrid ritroverà dunque Massimiliano Allegri, allenatore che ha battuto in finale di Champions League nel match tra i Blancos e i bianconeri nel 2017.

Calciomercato Milan News/ Athekame in difesa, il punto su Jashari e Morata (3 agosto 2025)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, ARRIVA ANCHE ATHEKAME

Il calciomercato Milan non si limita a Jashari. Infatti i rossoneri stanno lavorando per l’affare Athekme dello Young Boys, 20enne con già 43 presenze tra campionato, Coppa di Svizzera e Champions League. Anche qui il “sì” definitivo non dovrebbe tardare ad arrivare.

L’offerta da 8 milioni potrebbe accontentare i gialloneri che hanno aperto alla trattativa, consapevoli della volontà del giocatore e non volendo ostacolare il trasferimento fin qui più importante della sua carriera. Saranno giorni decisivi.

Calciomercato Milan News/ Bennacer e Adli rifiutano le destinazioni: 35 milioni sfumati! (3 agosto 2025)

Piccola parentesi su un ex Milan come Luka Jovic. Il serbo si è svincolato dai rossoneri ed è vicino ad unirsi ai greci dell’AEK Atene. Con un passato importante al Francoforte e uno meno fortunato al Real Madrid, Jovic ha rifiutato Botafogo e Cruz Azul pur di restare quantomeno in Europa.